林志玲藏不住優雅氣質　亮片裝絕配珍珠首飾

▲林志玲穿夏姿洋裝搭配TASAKI珠寶擔任TCCF頒獎人。（圖／TASAKI提供，以下同）

「台灣第一名模」林志玲升格當媽媽後，兼顧家庭與事業，不侷限在個人戲劇演出，而更加投入慈善、文化與藝術推廣。近日她參與文策院主辦「2025 Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」活動，首度以她的個人名義設立「林志玲未來力量獎」，鎖定長片、動畫、紀錄片三類別頒發獎項，她出席此盛會的兩套造型維持她一貫的優雅穿搭，戴上TASAKI珍珠與鑽石珠寶，展現溫柔而堅定的魅力。

▲林志玲佩戴的TASAKI kugel 18K櫻花金鑲鑽與珍珠耳環，115,000元。

▲TASAKI chants duo 18K櫻花金鑲鑽珍珠戒指，183,000元。

林志玲於TCCF頒獎典禮上，穿著夏姿華麗的亮片珠飾洋裝，搭配TASAKI kugel系列阿古屋珍珠與18K 櫻花金鑲鑽長耳環，以及TASAKI chants duo系列阿古屋珍珠與18K櫻花金鑲鑽戒指，與服裝色系完美呼應。

▲林志玲穿Valentino花卉襯衫配黑色短裙，並戴上TASAKI珍珠出席TCCF活動。

另一套都會感造型，林志玲選穿Valentino黑白小花襯衫搭配黑裙，耳際閃耀如襯衫上花形圖案的TASAKI chants 系列阿古屋珍珠與18K白金鑲鑽耳環，最搶眼的是她指間的百萬元TASAKI balance decade 系列南洋珍珠與18K 白金鑽石戒指，五顆南洋珍珠與鑽石球水平排列於幾何桿狀結構之上，讓她舉手投足盡顯自信風采。

▲TASAKI balance decade 18K白金鑲嵌南洋珠與鑽石戒指，1,100,000元。

►Tiffany 65億珠寶襲台　李心潔愛潛水迷上海葵項鍊

►楊紫瓊逾4210萬的RICHARD MILLE百搭　戴奧斯卡得獎錶跑宣傳

林志玲, 夏姿, Valentino, TASAKI

