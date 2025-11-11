Tiffany 65億珠寶襲台　李心潔愛潛水迷上海葵項鍊

▲李心潔以粉紅色禮服搭配Tiffany總值近2億8500萬元的2025 Blue Book 高級珠寶 Sea of Wonder—Anemone系列珠寶亮相。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國珠寶品牌Tiffany & Co.蒂芙尼採預約制的高級珠寶系列巡迴展即日起至17日於北師美術館登場，共展出近150件總價值高達65億元作品，聚焦在今年發表的Blue Book 新作「Sea of Wonder 瑰海奇珍」高級珠寶，讓今（11日）擔任嘉賓的金馬影后李心潔一眼愛上，她透露因拍戲學會潛水、自由潛水而愛上大海，因此戴上總值近2億8500萬元的Sea of Wonder—Anemone系列珠寶格外有共鳴，她透露此夢幻浪漫性格承襲自媽媽，她表示：「我很喜歡媽媽愛漂亮這件事，她年輕時再忙也會穿得優雅得體，現在依然熱衷打扮，我想帶她一起來逛展！」

▲熱愛大海的李心潔對Tiffany 2025 Blue Book 高級珠寶 Sea of Wonder高級珠寶一見傾心。



▲Tiffany 2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder—Anemone系列鉑金與黃K金鑲嵌2顆逾2克拉未經優化處理的橢圓形切割紅寶石及鑽石耳環。

Tiffany是許多女性心中的夢幻逸品，在李心潔心中也佔據重要地位，她曾送自己Tiffany鑰匙鍊墜賦予信心、勇氣，女兒21歲生日時則送上愛心鑰匙造型鍊墜作為成年禮，蘊藏她對女兒的愛與祝福。而此次珠寶展，熱愛大海的她對Blue Book 新作「Sea of Wonder 瑰海奇珍」特別有感，她所戴的「Anemone 花舞海葵」主題項鍊與耳環設計靈動，鑲嵌未經優化處理的橢圓形切割莫三比克紅寶石及鑽石；同場展出的「Shell 瀚海星螺」與「Sea Turtle 鎏金玄武」主題也凸顯品牌非凡創意與工藝，盡顯海底之美。





▲Tiffany 2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder—Ocean Flora系列白K金鑲嵌主石逾16克拉的DIF枕形切割鑽石及鑽石戒指。





▲Tiffany 2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder—Ocean Flora系列鉑金鑲嵌5顆主石逾10克拉未經優化處理的枕形切割祖母綠及鑽石項鍊。





▲Tiffany 2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder—Shell系列鉑金與黃K金鑲嵌2顆逾4克拉枕形切割濃彩黃鑽及黃鑽與鑽石耳環。

而收藏家熟悉的Jean Schlumberger by Tiffany傳奇之作「Bird on a Rock 石上鳥」，品牌帶來許多驚喜，首次於台灣展出以碩大頂級彩色寶石為主石的「Rainbow Bird on a Rock彩虹石上鳥」與鑲嵌天然南海珍珠的「Bird on a Pearl 珍珠石上鳥」，此外，石上鳥也飛上陀飛輪腕錶，全球限量10只的「Bird on a Flying Tourbillon Azure Blossom」飛行陀飛輪腕錶翩然抵台，完美融合琺瑯、漆藝、珠寶鑲嵌與高級製錶技術。





▲Tiffany Jean Schlumberger by Tiffany 高級珠寶系列「彩虹石上鳥」胸針，鑲嵌主石逾62克拉的紅碧璽。





▲Tiffany全球限量10只的Jean Schlumberger by Tiffany 高級珠寶系列Bird on a Flying Tourbillon Azure Blossom 飛行陀飛輪腕錶。

大自然是珠寶品牌的靈感寶庫，英國珠寶品牌De Beers日前於大陸寧波發表Essence of Nature高級珠寶系列第二篇章四大套組，延續對樹木壯麗之美的禮讚，當中Baobab Magnitude項鍊致敬波札那「生命之樹」猴麵包樹，創新運用手工雕刻黑玉與反向鑲嵌鑽石工藝，形成強烈對比；Maple Colours套組靈感源自加拿大楓樹，結合摺紙藝術概念，鑲嵌暖色調彩鑽巧妙呈現楓葉斑斕色彩，將自然之美凝於瞬間。





▲De Beers於寧波舉辦Essence of Nature高級珠寶展發表Baobab Magnitude項鍊。（圖／De Beers提供，以下同）





▲De Beers Essence of Nature高級珠寶系列Maple Colours項鍊。