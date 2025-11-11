G-SHOCK 戒指錶3,000元上手　完美微縮經典方形錶

▲G-SHOCK推出以經典5600系列為原型的縮小版戒指錶DWN-5600，3,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日系鐘錶品牌CASIO去年12月推出以獨特造型顛覆傳統概念的戒指手錶CRW-001，獲得市場熱烈迴響後，今年趁勝追擊再推出金色版本，同樣獲得錶迷青睞。如今錶迷又有理由再入坑，因為以耐衝擊設計著稱的G-SHOCK以經典5600系列方形錶為原型，也打造縮小版戒指錶DWN-5600，共有黑、紅、黃三款配色，3,000元就能戴上兼具實用與裝飾性的戒指錶。





▲G-SHOCK DWN-5600戒指錶共有黑、紅、黃三色，各3,000元。

Ｇ-SHOCK運用高密度安裝技術與微型電池，將DWN-5600戒指錶的錶體尺寸縮小至僅23.4 × 20 × 7.5毫米，約是一般G-SHOCK錶款的十分之一，透過精密模具成型技術，完整重現原版錶圈與錶帶的細節結構。按鈕、扣環與錶背均採用不鏽鋼材質製成，並保留可調式錶帶孔設計，讓佩戴者能依照指圍自由調整。

DWN-5600戒指錶延續G-SHOCK一貫的耐衝擊特性，採用玻璃纖維強化樹脂錶殼及聚氨酯錶圈結構，確保錶體具備優異的密封、防震、防撞與防水200米性能，並支援電池更換功能。雖然體積大幅縮小，但功能設計仍不打折，6位數LCD螢幕可顯示時間、日期、第二時區與秒錶功能，側邊三枚按鈕除具裝飾效果外，亦可進行模式切換與照明操作。此話題之作銷售採官方抽籤登記制，11月14日中午12時至11月16日止持有CASIO ID的錶迷可上CASIO官方商城參加抽籤。







▲CASIO金色戒指錶CRW-001G-9，4,600元。（圖／CASIO提供）