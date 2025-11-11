fb ig video search mobile ETtoday

G-SHOCK 戒指錶3,000元上手　完美微縮經典方形錶

▲▼CASIO,G-SHOCK 。（圖／公關照） 

▲G-SHOCK推出以經典5600系列為原型的縮小版戒指錶DWN-5600，3,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日系鐘錶品牌CASIO去年12月推出以獨特造型顛覆傳統概念的戒指手錶CRW-001，獲得市場熱烈迴響後，今年趁勝追擊再推出金色版本，同樣獲得錶迷青睞。如今錶迷又有理由再入坑，因為以耐衝擊設計著稱的G-SHOCK以經典5600系列方形錶為原型，也打造縮小版戒指錶DWN-5600，共有黑、紅、黃三款配色，3,000元就能戴上兼具實用與裝飾性的戒指錶。

▲▼CASIO,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK DWN-5600戒指錶共有黑、紅、黃三色，各3,000元。

Ｇ-SHOCK運用高密度安裝技術與微型電池，將DWN-5600戒指錶的錶體尺寸縮小至僅23.4 × 20 × 7.5毫米，約是一般G-SHOCK錶款的十分之一，透過精密模具成型技術，完整重現原版錶圈與錶帶的細節結構。按鈕、扣環與錶背均採用不鏽鋼材質製成，並保留可調式錶帶孔設計，讓佩戴者能依照指圍自由調整。

DWN-5600戒指錶延續G-SHOCK一貫的耐衝擊特性，採用玻璃纖維強化樹脂錶殼及聚氨酯錶圈結構，確保錶體具備優異的密封、防震、防撞與防水200米性能，並支援電池更換功能。雖然體積大幅縮小，但功能設計仍不打折，6位數LCD螢幕可顯示時間、日期、第二時區與秒錶功能，側邊三枚按鈕除具裝飾效果外，亦可進行模式切換與照明操作。此話題之作銷售採官方抽籤登記制，11月14日中午12時至11月16日止持有CASIO ID的錶迷可上CASIO官方商城參加抽籤。

▲▼CASIO,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲CASIO金色戒指錶CRW-001G-9，4,600元。（圖／CASIO提供）

►CASIO復古錶親民價2000元入手　雙顯超清晰

►卡地亞熱賣Santos錶「鈦」輕盈　精鋼錶加入黑面盤新款

關鍵字：

CASIO, G-SHOCK

「泰國第一神顏」出嫁　Gucci打造夢幻白紗

「泰國第一神顏」出嫁　Gucci打造夢幻白紗

亞莉安娜古董衣上身當夢幻女巫　連換Givenchy禮服宣傳新片

亞莉安娜古董衣上身當夢幻女巫　連換Givenchy禮服宣傳新片

凱特王妃國殤日別手工罌粟花　配英軍胸針有深意

凱特王妃國殤日別手工罌粟花　配英軍胸針有深意

卡地亞熱賣Santos錶「鈦」輕盈　精鋼錶加入黑面盤新款 CASIO復古錶親民價2000元入手　雙顯超清晰 蘇丹難民第二代成超模　「黑珍珠接班人」Anok Yai獲選年度模特兒 沛納海面盤出現中文數字　新年錶演繹著名「加州面盤」 收入最高運動員C羅400億身家買錶不手軟　千萬陀飛輪鑽錶閃瞎眼 濱崎步穿20萬LV滑雪裝好貴氣　背13萬娃娃包卡哇伊 CINDY CHAO編織胸針如華美高訂布料　25克拉橘棕鑽驚豔全場

