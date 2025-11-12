亞莉安娜73年古董衣上身　保存如新致敬《綠野仙蹤》戲服設計師

▲亞莉安娜出席《魔法壞女巫：第二部》倫敦首映會，身穿Gilbert Adrian 1952年的古董禮服。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

女星亞莉安娜近日馬不停蹄宣傳新片《魔法壞女巫：第二部》，每一次曝光就像時尚展演，特別是她在倫敦首映會所穿的黑色禮服，成功引爆話題，因為此單肩蓬裙晚裝竟已有73年歷史，且設計者正是為《綠野仙蹤》（The Wizard of Oz）設計戲服的設計師Gilbert Adrian，兩者遙相呼應，不得不佩服亞莉安娜的造型師Law Roach的用心。





▲亞莉安娜所穿的古董蓬裙禮服細節滿滿，布滿波卡圓點裝飾。（圖／翻攝arianagrande IG）

Law Roach是西洋樂天后席琳狄翁、好萊塢女星千黛亞等巨星的御用造型師，此次為亞莉安娜準備電影宣傳服裝，他從《魔法壞女巫》是《綠野仙蹤》的前傳，兩者屬於同一個故事世界但視角不同的獨特關係獲得啟發，在西好萊塢的古董精品店Lily et Cie找到了曾為《綠野仙蹤》設計戲服的設計師Gilbert Adrian於1952年創作的黑色晚裝，立刻毫不猶豫為亞莉安娜搶下，讓她在倫敦首映會穿上。





▲亞莉安娜搭配代言品牌施華洛世奇項鍊。（圖／路透社）

亞莉安娜所穿的Gilbert Adrian黑色單肩蓬裙禮服雖然已有73年歷史，但依然保存如新，從單邊的薄紗肩飾到裙襬層層泡泡狀的下擺都完美無瑕，當她步行時內襯的荷葉緞面隱約露出，綴滿波卡圓點的設計增添活潑氣息，她同時搭配代言的奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）閃亮項鍊，輕鬆展現巨星風采。

