楊紫瓊逾4210萬的RICHARD MILLE百搭　戴奧斯卡得獎錶跑宣傳

>

▲▼ 楊紫瓊 。（圖／翻攝IG）

▲楊紫瓊出席《魔法壞女巫：第二部》倫敦首映會，身穿self-portrait訂製黑色天鵝絨配立體蕾絲禮服亮相。（圖／翻攝mrselfportrait IG）

記者陳雅韻／台北報導

奧斯卡影后楊紫瓊近日隨著電影《魔法壞女巫：第二部》演員踏上巡迴宣傳之旅，從巴黎到倫敦首映會，她都展現高「衣」Q，凸顯她在片中飾演大反派「莫里貝爾夫人」的強大氣場，她的配件也相當搶鏡，不僅戴上日本珠寶品牌MIKIMOTO頂級珠寶，手腕上還戴著2023年她奪得奧斯卡最佳女主角獎時所戴的RICHARD MILLE名錶，儼然成為她最寶貝的幸運物。

▲▼ 楊紫瓊 。（圖／翻攝IG）

▲楊紫瓊佩戴MIKIMOTO Les Pétales Place Vendôme頂級珠寶系列項鍊與RICHARD MILLE藍寶石水晶錶殼的RM 07-02腕錶。（圖／翻攝michelleyeoh_official IG）

楊紫瓊所戴的RICHARD MILLE RM 07-02藍寶石水晶女士腕錶，因透明感設計相當百搭，與她各種顏色的服裝都能完美合襯，此次也陪伴她踏上《魔法壞女巫：第二部》宣傳之行，此款錶款身價非凡，2年前要價已逾4210萬元。

▲▼ 楊紫瓊 。（圖／翻攝IG）

▲楊紫瓊於巴黎首映會穿Maison Margiela平口禮服搭配 Les Pétales Place Vendôme Rosés珍珠頸鍊。（圖／翻攝michelleyeoh_official IG）

▲▼ 楊紫瓊 。（圖／翻攝IG）

▲楊紫瓊戴的MIKIMOTO Les Pétales Place Vendôme Rosés 項鍊。（圖／MIKIMOTO提供）

▲▼ 楊紫瓊 。（圖／翻攝IG）

▲楊紫瓊另一套紫色Balenciaga禮服也非常亮眼。（圖／翻michelleyeoh_official IG）

電影宣傳的戰袍也款款有話題，楊紫瓊的巴黎行有亮眼的紫色Balenciaga禮服與Maison Margiela平口禮服吸睛，同時搭配MIKIMOTO以玫瑰花為靈感的 Les Pétales Place Vendôme Rosés珍珠頸鍊；而她現身倫敦首映會時，則穿上self-portrait為她訂製黑色天鵝絨禮服，胸前與背後都有大片立體蕾絲裝飾，增添戲劇效果，再戴上深具分量的MIKIMOTO Les Pétales Place Vendôme頂級珠寶系列項鍊與耳環，優雅貴氣。
 

