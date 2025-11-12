「泰國第一神顏」火辣婚紗照曝光　蕾絲白紗全透視

▲泰國女星Davika Hoorne發布火辣婚紗照。（圖／翻攝davikah IG）





▲Davika Hoorne所穿的蕾絲透視白紗來自澳洲設計師品牌BRONX AND BANCO。（圖／翻攝davikah IG）

記者陳雅韻／台北報導

比利時與泰國混血、被譽為「泰國第一神顏」的女星Davika Hoorne（Mai），9日與泰國影帝Ter Chantavit在曼谷私人宅邸舉辦婚禮，當天她身穿Gucci為她訂製的典雅白紗出閣，婚禮後她分享更多婚紗照，一如她平日的火辣穿搭風格，大膽選穿開深V又開高衩的蕾絲全透視禮服入鏡，自信展現完美胸型與長腿，紀錄自己最美的模樣。





▲Davika Hoorne（右）身穿NICOLE + FELICIA 上身蕾絲透視設計的禮服與Ter Chantavit拍婚紗照。（圖／翻攝davikah IG）

Davika Hoorne所穿的全透視蕾絲白紗出自澳洲設計師品牌BRONX AND BANCO，盡顯她的魔鬼曲線，再披上蕾絲頭紗，展現最美新娘氣場；她拍攝婚紗照的另一套上半身透視蕾絲搭緞面魚尾裙禮服，巧妙融合性感與優雅元素的設計出自揚名國際的台灣訂製婚紗品牌NICOLE + FELICIA 。





▲Davika Hoorne另一套優雅的長袖白紗也出自台灣品牌NICOLE + FELICIA 。（圖／翻攝davikah IG）

NICOLE + FELICIA 還為Davika Hoorne創作一套圓領長袖白紗，挖背與大蓬裙長襬設計，她穿上此風格極簡但氣勢非凡的白紗配15克拉巨鑽婚戒，與身穿白西裝的老公Ter Chantavit在山景前留下幸福畫面，羨煞眾人。





▲Davika Hoorne大方曬15克拉巨鑽婚戒。（圖／翻攝davikah IG）