fb ig video search mobile ETtoday

「泰國第一神顏」火辣婚紗照曝光　蕾絲白紗全透視

>

▲▼ 泰國第一神顏婚紗照 。（圖／翻攝IG）

▲泰國女星Davika Hoorne發布火辣婚紗照。（圖／翻攝davikah IG）

▲▼ 泰國第一神顏婚紗照 。（圖／翻攝IG）

▲Davika Hoorne所穿的蕾絲透視白紗來自澳洲設計師品牌BRONX AND BANCO。（圖／翻攝davikah IG）

記者陳雅韻／台北報導

比利時與泰國混血、被譽為「泰國第一神顏」的女星Davika Hoorne（Mai），9日與泰國影帝Ter Chantavit在曼谷私人宅邸舉辦婚禮，當天她身穿Gucci為她訂製的典雅白紗出閣，婚禮後她分享更多婚紗照，一如她平日的火辣穿搭風格，大膽選穿開深V又開高衩的蕾絲全透視禮服入鏡，自信展現完美胸型與長腿，紀錄自己最美的模樣。

▲▼ 泰國第一神顏婚紗照 。（圖／翻攝IG）

▲Davika Hoorne（右）身穿NICOLE + FELICIA 上身蕾絲透視設計的禮服與Ter Chantavit拍婚紗照。（圖／翻攝davikah IG）

Davika Hoorne所穿的全透視蕾絲白紗出自澳洲設計師品牌BRONX AND BANCO，盡顯她的魔鬼曲線，再披上蕾絲頭紗，展現最美新娘氣場；她拍攝婚紗照的另一套上半身透視蕾絲搭緞面魚尾裙禮服，巧妙融合性感與優雅元素的設計出自揚名國際的台灣訂製婚紗品牌NICOLE + FELICIA 。

▲▼ 泰國第一神顏婚紗照 。（圖／翻攝IG）

▲Davika Hoorne另一套優雅的長袖白紗也出自台灣品牌NICOLE + FELICIA 。（圖／翻攝davikah IG）

NICOLE + FELICIA 還為Davika Hoorne創作一套圓領長袖白紗，挖背與大蓬裙長襬設計，她穿上此風格極簡但氣勢非凡的白紗配15克拉巨鑽婚戒，與身穿白西裝的老公Ter Chantavit在山景前留下幸福畫面，羨煞眾人。

▲▼ 泰國第一神顏婚紗照 。（圖／翻攝IG）

▲Davika Hoorne大方曬15克拉巨鑽婚戒。（圖／翻攝davikah IG）

►「泰國第一神顏」出嫁　Gucci打造夢幻白紗

►楊紫瓊逾4210萬的RICHARD MILLE百搭　戴奧斯卡得獎錶跑宣傳

關鍵字：

泰國第一神顏, Davika Hoorne, NICOLE + FELICIA

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

楊紫瓊逾4210萬的RICHARD MILLE百搭　戴奧斯卡得獎錶跑宣傳

楊紫瓊逾4210萬的RICHARD MILLE百搭　戴奧斯卡得獎錶跑宣傳

500億身家泰勒絲是LV大戶　鞋包到珠寶、名錶都納入收藏

500億身家泰勒絲是LV大戶　鞋包到珠寶、名錶都納入收藏

G-SHOCK 戒指錶3,000元上手　完美微縮經典方形錶

G-SHOCK 戒指錶3,000元上手　完美微縮經典方形錶

Tiffany 65億珠寶襲台　李心潔愛潛水迷上海葵項鍊 「泰國第一神顏」出嫁　Gucci打造夢幻白紗 喜歡搞曖昧！桃花多卻始終單身星座Top 3　第一名不願被愛綁住 5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福 「泰國第一神顏」出嫁　Gucci打造夢幻白紗 愛情路總是坎坷的三大星座！TOP 1愛太深又多疑　常常陷入痛苦漩渦 G-SHOCK 戒指錶3,000元上手　完美微縮經典方形錶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面