fb ig video search mobile ETtoday

陳喬恩澳洲行一線精品伴遊　老公狂餵美食嘴甜「你是仙女吃不胖」

>

▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩戴逾10萬元的MIKIMOTO珍珠串鍊。（圖／翻攝iam_joechen IG）

記者陳雅韻／台北報導

46歲女星陳喬恩在新戲《山河枕》中飾演聰明霸氣的長公主，精湛演技獲得好評，她事業表現亮眼，戲外家庭生活則幸福洋溢，與小9歲的馬來西亞富二代藝術家老公Alan（曾偉昌）正在澳洲旅行，熱愛時尚的她旅遊穿搭不馬虎，MIKIMOTO珍珠項鍊、LV（Louis Vuitton，路易威登）耳環都是亮眼配件。

陳喬恩於IG分享美照，身穿白色開襟衫搭配日本珠寶品牌MIKIMOTO約時多萬元的串珠項鍊，大小不一的珍珠錯落排列，更顯年輕活潑，她同時搭配珍珠鑽戒，寫下「女孩女孩，不要哭哭，你的眼淚是珍珠。」藉此呼應《山河枕》的劇情。

▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩戴著LV耳環與Loewe草編帽遊澳洲。（圖／翻攝iam_joechen IG）

而與老公在澳洲旅行時，陳喬恩戴上LOEWE草編帽遮陽，同時佩戴LV Monogram花形設計的Slim Flower耳環吸睛，不過最讓粉絲羨慕的還是她甜蜜的婚姻生活，她泡澡時有老公煎龍蝦寵她，自駕出遊則先買好炸雞餵飽她，她問老公：「你是要讓我變肥？」老公嘴甜回答：「你是仙女吃不胖的！」

▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩老公Alan廚藝精湛，親自下廚煎龍蝦。（圖／翻攝iam_joechen IG）

►楊紫瓊逾4210萬的RICHARD MILLE百搭　戴奧斯卡得獎錶跑宣傳

►林志玲藏不住優雅氣質　亮片裝絕配珍珠首飾

關鍵字：

陳喬恩, MIKIMOTO, LV, Louis Vuitton, 路易威登

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

林志玲藏不住優雅氣質　亮片裝絕配珍珠首飾

林志玲藏不住優雅氣質　亮片裝絕配珍珠首飾

「泰國第一神顏」火辣婚紗照曝光　蕾絲白紗全透視

「泰國第一神顏」火辣婚紗照曝光　蕾絲白紗全透視

林志玲藏不住優雅氣質　亮片裝絕配珍珠首飾

林志玲藏不住優雅氣質　亮片裝絕配珍珠首飾

亞莉安娜73年古董衣上身　保存如新致敬《綠野仙蹤》戲服設計師 楊紫瓊逾4210萬的RICHARD MILLE百搭　戴奧斯卡得獎錶跑宣傳 500億身家泰勒絲是LV大戶　鞋包到珠寶、名錶都納入收藏 G-SHOCK 戒指錶3,000元上手　完美微縮經典方形錶 Tiffany 65億珠寶襲台　李心潔愛潛水迷上海葵項鍊 「泰國第一神顏」出嫁　Gucci打造夢幻白紗 亞莉安娜古董衣上身當夢幻女巫　連換Givenchy禮服宣傳新片

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面