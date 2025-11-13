陳喬恩澳洲行一線精品伴遊　老公狂餵美食嘴甜「你是仙女吃不胖」

▲陳喬恩戴逾10萬元的MIKIMOTO珍珠串鍊。（圖／翻攝iam_joechen IG）

記者陳雅韻／台北報導

46歲女星陳喬恩在新戲《山河枕》中飾演聰明霸氣的長公主，精湛演技獲得好評，她事業表現亮眼，戲外家庭生活則幸福洋溢，與小9歲的馬來西亞富二代藝術家老公Alan（曾偉昌）正在澳洲旅行，熱愛時尚的她旅遊穿搭不馬虎，MIKIMOTO珍珠項鍊、LV（Louis Vuitton，路易威登）耳環都是亮眼配件。

陳喬恩於IG分享美照，身穿白色開襟衫搭配日本珠寶品牌MIKIMOTO約時多萬元的串珠項鍊，大小不一的珍珠錯落排列，更顯年輕活潑，她同時搭配珍珠鑽戒，寫下「女孩女孩，不要哭哭，你的眼淚是珍珠。」藉此呼應《山河枕》的劇情。





▲陳喬恩戴著LV耳環與Loewe草編帽遊澳洲。（圖／翻攝iam_joechen IG）

而與老公在澳洲旅行時，陳喬恩戴上LOEWE草編帽遮陽，同時佩戴LV Monogram花形設計的Slim Flower耳環吸睛，不過最讓粉絲羨慕的還是她甜蜜的婚姻生活，她泡澡時有老公煎龍蝦寵她，自駕出遊則先買好炸雞餵飽她，她問老公：「你是要讓我變肥？」老公嘴甜回答：「你是仙女吃不胖的！」





▲陳喬恩老公Alan廚藝精湛，親自下廚煎龍蝦。（圖／翻攝iam_joechen IG）