fb ig video search mobile ETtoday

珍珠母貝拼出錶盤光之馬賽克　日本漆藝大師聯名寶格麗款款唯一

>

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲BVLGARI LVCEA NOTTE DI LUCE藍紫色珍珠母貝面盤精鋼與玫瑰金腕錶（左）與藍綠色珍珠母貝面盤款。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）攜手日本漆藝大師淺井康宏（Yasuhiro Asai），推出以「光」為主題的2款Lvcea Notte di Luce特別面盤腕錶，每一只面盤皆由淺井康宏於京都工坊親手打造，悉心將珍珠母貝碎片鑲嵌於多層漆面之上，構築出閃耀夢幻的光影構圖，錶圈以鑽石細緻點綴，展現Lvcea系列一貫的女性柔美與璀璨光采，藍紫色與藍綠色珍珠母貝面盤款各限量80只。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗腕錶產品設計執行總監 Fabrizio Buonamassa Stigliani（右）邀日本漆藝大師淺井康宏為寶格麗創作腕錶。

身為漆藝與螺鈿技法的代表性大師，淺井康宏長年以「光」為創作核心，靈感取自自然界的太陽、彩虹與珍珠母貝折射的虹彩，此次為寶格麗創作Lvcea Notte di Luce限定面盤，每一層漆面均需以木炭細緻打磨，逐層堆疊出深度與光澤，再由他自挑選珍珠母貝碎片，花費約60天逐一拼嵌成光之馬賽克，絢麗的面盤款款都是獨一無二。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲BVLGARI LVCEA NOTTE DI LUCE腕錶面盤都由日本漆藝大師淺井康宏手工打造而成。

蕭邦（Chopard）也與日本傳統工藝職人建立深厚友情，每年推出日本裝飾藝術錶款吸引收藏家，最新力作是限量8只的L.U.C XP Urushi Ukiyo-e腕錶，設計靈感源自浮世繪大師葛飾北齋作品中永恆的富士山，由日本漆藝大師採用傳統蒔繪技法手工於面盤重現，相當精緻。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲蕭邦向葛飾北齋名作致敬的L.U.C XP Urushi Ukiyo-e腕錶全球限量8只， 1,410,000元。（圖／蕭邦提供）

►500億身家泰勒絲是LV大戶　鞋包到珠寶、名錶都納入收藏

►「錶王」史上最貴古董錶誕生　精鋼萬年曆計時錶逾5.4億成交

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

陳喬恩澳洲行一線精品伴遊　老公狂餵美食嘴甜「你是仙女吃不胖」

陳喬恩澳洲行一線精品伴遊　老公狂餵美食嘴甜「你是仙女吃不胖」

林志玲藏不住優雅氣質　亮片裝絕配珍珠首飾

林志玲藏不住優雅氣質　亮片裝絕配珍珠首飾

「泰國第一神顏」火辣婚紗照曝光　蕾絲白紗全透視

「泰國第一神顏」火辣婚紗照曝光　蕾絲白紗全透視

林志玲藏不住優雅氣質　亮片裝絕配珍珠首飾 亞莉安娜73年古董衣上身　保存如新致敬《綠野仙蹤》戲服設計師 楊紫瓊逾4210萬的RICHARD MILLE百搭　戴奧斯卡得獎錶跑宣傳 500億身家泰勒絲是LV大戶　鞋包到珠寶、名錶都納入收藏 G-SHOCK 戒指錶3,000元上手　完美微縮經典方形錶 Tiffany 65億珠寶襲台　李心潔愛潛水迷上海葵項鍊 「泰國第一神顏」出嫁　Gucci打造夢幻白紗

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面