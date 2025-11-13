珍珠母貝拼出錶盤光之馬賽克　日本漆藝大師聯名寶格麗款款唯一

▲BVLGARI LVCEA NOTTE DI LUCE藍紫色珍珠母貝面盤精鋼與玫瑰金腕錶（左）與藍綠色珍珠母貝面盤款。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）攜手日本漆藝大師淺井康宏（Yasuhiro Asai），推出以「光」為主題的2款Lvcea Notte di Luce特別面盤腕錶，每一只面盤皆由淺井康宏於京都工坊親手打造，悉心將珍珠母貝碎片鑲嵌於多層漆面之上，構築出閃耀夢幻的光影構圖，錶圈以鑽石細緻點綴，展現Lvcea系列一貫的女性柔美與璀璨光采，藍紫色與藍綠色珍珠母貝面盤款各限量80只。





▲寶格麗腕錶產品設計執行總監 Fabrizio Buonamassa Stigliani（右）邀日本漆藝大師淺井康宏為寶格麗創作腕錶。

身為漆藝與螺鈿技法的代表性大師，淺井康宏長年以「光」為創作核心，靈感取自自然界的太陽、彩虹與珍珠母貝折射的虹彩，此次為寶格麗創作Lvcea Notte di Luce限定面盤，每一層漆面均需以木炭細緻打磨，逐層堆疊出深度與光澤，再由他自挑選珍珠母貝碎片，花費約60天逐一拼嵌成光之馬賽克，絢麗的面盤款款都是獨一無二。





▲BVLGARI LVCEA NOTTE DI LUCE腕錶面盤都由日本漆藝大師淺井康宏手工打造而成。

蕭邦（Chopard）也與日本傳統工藝職人建立深厚友情，每年推出日本裝飾藝術錶款吸引收藏家，最新力作是限量8只的L.U.C XP Urushi Ukiyo-e腕錶，設計靈感源自浮世繪大師葛飾北齋作品中永恆的富士山，由日本漆藝大師採用傳統蒔繪技法手工於面盤重現，相當精緻。







▲蕭邦向葛飾北齋名作致敬的L.U.C XP Urushi Ukiyo-e腕錶全球限量8只， 1,410,000元。（圖／蕭邦提供）