「鐘錶奧斯卡」最大獎被寶璣奪下　蕭邦抱回兩獎好風光

被譽為「鐘錶奧斯卡」的2025日內瓦高級鐘錶大賞（Grand Prix d’Horlogerie de Genève，簡稱GPHG），於瑞士時間14日晚間登場，最大獎金指針獎被寶璣（Breguet）歡慶250周年的Classique Subscription紀念錶抱回，無疑是品牌最大的250周年賀禮，獲此殊榮在於錶款巧妙融合傳統與創新，傳統是在純淨的白色琺瑯面盤上，重現Subscription懷錶採用的單一指針指示時間，而創新則是以品牌首創獨家「寶璣金」打造錶殼，溫潤粉紅色調永保純淨優雅且耐磨，搭載新款VS手動上鍊機芯，內外都完美彰顯250年美學精髓與製錶工藝。

▲寶璣2025 Classique Subscription腕錶奪得GPHG最高榮譽金指針獎。（圖／寶璣提供）







▲GPHG最佳女錶獎由Gerald Genta GENTISSIMA OURSIN FIRE OPAL奪得。（圖／翻攝GPHG官網）

GPHG日內瓦高級鐘錶大賞今年共頒發20個獎項，以單一品牌而言蕭邦（Chopard）最風光，分別以展現四季流轉的IMPERIALE FOUR SEASONS鑽錶與ALPINE EAGLE 41 SL CADENCE 8HF腕錶，獲頒最佳複雜功能女錶以及最佳運動錶兩項大獎。

▲蕭邦四季景色流轉的IMPERIALE FOUR SEASONS鑽錶獲得最佳複雜功能女錶獎。（圖／翻攝GPHG官網）



▲Bovet Récital 30腕錶獲得GPHG 2025男士複雜功能腕錶獎。（圖／翻攝GPHG官網）

若以集團戰力而言，LVMH集團表現亮眼，主理LV（Louis Vuitton）製錶部門的集團小王子Jean Arnault開心分享Gerald Genta以鑲嵌火蛋白石的GENTISSIMA OURSIN FIRE OPAL女錶奪得最佳女錶獎，另一他用心復興的DANIEL ROTH則由Extra Plat Rose Gold腕錶拿下純粹顯時腕錶獎；LVMH集團旗下的寶格麗（BVLGARI）也抱回最佳陀飛輪獎、Dior獲頒最佳珠寶錶獎、ZENITH拿下最佳精準時計獎，去年收購的L'EPÉE 1839也獲得最佳機械鐘榮銜，足見LVMH在鐘錶領域的投入與企圖心。

▲寶格麗OCTO FINISSIMO ULTRA TOURBILLON腕錶拿下最佳陀飛輪獎。（圖／翻攝GPHG官網）





▲Dior以繁花盛開的LA D DE DIOR BUISSON COUTURE腕錶奪得最佳珠寶錶獎。（圖／翻攝GPHG官網）

2025 GPHG得獎名單

金指針獎：寶璣2025 Classique Subscription腕錶

最佳女錶獎：Gerald Genta GENTISSIMA OURSIN FIRE OPAL女錶

最佳複雜功能女錶獎：蕭邦IMPERIALE FOUR SEASONS鑽錶

純粹顯時腕錶獎：DANIEL ROTH Extra Plat Rose Gold腕錶

最佳男錶獎：URBAN JÜRGENSEN UJ-2: DOUBLE WHEEL NATURAL ESCAPEMENT腕錶

最佳複雜功能男錶：Bovet Récital 30腕錶

最佳標誌獎：AUDEMARS PIGUET 150周年ROYAL OAK PERPETUAL CALENDAR萬年曆錶

最佳陀飛輪錶：BVLGARI OCTO FINISSIMO ULTRA TOURBILLON腕錶

最佳創新機械錶獎：GREUBEL FORSEY NANO FOUDROYANTE腕錶

最佳計時碼錶獎：ANGELUS CHRONOGRAPHE TÉLÉMÈTRE YELLOW GOLD腕錶

最佳運動錶獎：Chopard ALPINE EAGLE 41 SL CADENCE 8HF腕錶

最佳珠寶錶獎：Dior LA D DE DIOR BUISSON COUTURE珠寶錶

最佳工藝獎：VOUTILAINEN 28GML SOUYOU腕錶

小指針獎：M.A.D. EDITIONS M.A.D.2 GREEN腕錶

挑戰獎：DENNISON NATURAL STONE TIGER EYE IN GOLD腕錶

最佳機械鐘：L'EPÉE 1839 ALBATROSS L'EPÉE 1839 X MB&F

最佳精準時計獎：ZENITH G.F.J. CALIBRE 135腕錶

無畏獎：FAM AL HUT MÖBIUS腕錶

鐘錶新秀獎：ANTON SUHANOV

ST. PETERSBURG EASTER EGG TOURBILLON CLOCK

評審團特別獎：Alain Dominique Perrin

