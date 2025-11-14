fb ig video search mobile ETtoday

張員瑛21歲砸2.9億現金買豪宅　從頭到腳都被精品包了成富婆

>

▲▼ 張員瑛 。（圖／公關照）

▲張員瑛今年成為寶格麗全球品牌大使，穿戴珠寶與名錶吸引年輕族群。（圖／翻攝for_everyoung10 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓大勢女團IVE成員張員瑛出道7年，以甜美長相、高挑身材與舞台魅力吸引不少粉絲，默默攢下豐厚身家，傳出年僅21歲的她以137億韓元（約2.9億元台幣）現金買下女星金泰希與歌手Rain婚前所居住的首爾龍山區別墅，讓人見識她超強的吸金能力，她從頭到腳幾乎都有代言，今年還接下義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）全球大使榮銜，鏡頭前如貴氣千金，私下是貨真價實的小富婆。

▲▼ 張員瑛 。（圖／公關照）

▲張員瑛以貴氣千金裝扮拍雜誌封面，私下真的是小富婆。（圖／翻攝for_everyoung10 IG）

寶格麗搶攻年輕族群市場，由「帶貨王」張員瑛親自示範各種秀氣珠寶穿搭，她經常佩戴的款式為DIVAS’ DREAM系列珠寶、Serpenti腕錶，為甜美造型增添華麗感。而服裝品牌與她合作多年的是近年來大紅的MIU MIU，每回時裝周大秀總有她的身影；TOMMY HILFIGER 旗下品牌 TOMMY JEANS也簽下她當品牌大使，她特別到紐約市拍攝 2025 秋季形象廣告，完美詮釋街頭時尚與美式休閒風格。

▲▼ 張員瑛 。（圖／公關照）

▲張員瑛是MIU MIU品牌大使，時尚大秀絕不缺席。（圖／翻攝for_everyoung10 IG）

▲▼ 張員瑛 。（圖／公關照）

▲張員瑛身兼TOMMY HILFIGER 旗下品牌 TOMMY JEANS 品牌大使，於紐約拍攝秋季廣告。（圖／翻攝for_everyoung10 IG）

洋娃娃般的張員瑛的標誌性秀髮也吸引品牌上門，包括髮品Kérastase、Dyson吹風機都與她合作，極具說服力；173公分的她擁有傲人長腿，示範New Balance新鞋也相當吸睛，果然是從頭到腳都被品牌「包了」，讓她荷包滿滿，砸現金買豪宅圓夢。

▲▼ 張員瑛 。（圖／公關照）

▲張員瑛擁有漂亮長髮，也吸引髮品Kérastase與她合作。（圖／翻攝for_everyoung10 IG）

