Seiko職人座鐘登台開賣　滿月款11萬起

▲Seiko Clock DECOR系列高級座鐘「風月塗」AZ760R，118,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

為打造高雅生活空間而生的Seiko Clock DECOR系列座鐘，以木材、金屬等天然材質展現時間與工藝的互動與對話，2022年此系列正式進軍海外市場，近期更將旗下三款傑作引進台灣，首波在台亮相為型號 AZ760R「風月塗」座鐘，象徵滿月與微風的自然意象由福井縣鯖江市的山內漆藝工房製作，以多層白檀塗搭配金箔技法呈現雲霞般的光影層次，外框為髮絲紋鋁質金屬，中框施以風月塗漆藝，並搭配潤漆塗底座。金色刻度圈與指針在切割玻璃映照下形成柔和光影，使整體造型以簡約線條呈現東方意境。





▲Seiko Clock DECOR系列展現漆藝與金箔之美的高級座鐘BZ810K，46,000元。

Seiko也與漆器名匠「山田平安堂」合作打造BZ810K座鐘，以白檀塗工藝反覆塗佈透明漆與研磨，使深色漆面散發溫潤光澤，金箔嵌入後能根據角度呈現深紅與金色交錯的細緻層次。鏡面木框搭配鏤空機芯，使金屬冷調與漆面暖意取得平衡；第三款AZ761A座鐘則與日本高級家具製造商「松創」共同創作，外框選用珍稀鳥眼楓木，經木象嵌與多次拋光後呈現深邃鏡面質地，並以紫檀木線條點綴四角，凸顯木材天然紋理的細膩之美，後兩款預計明年2月抵台。





▲Seiko Clock DECOR系列外框選用珍稀鳥眼楓木搭配紫檀木線條點綴四角的高級座鐘AZ761A，160,000元。

瑞士珠寶與腕錶品牌蕭邦（Chopard）也醉心日本文化，近期發表多款與日本職人合作的錶款，當中全球限量8只的L.U.C Sakura by Night夜櫻腕錶融合了璣鏤雕刻、半透明亮漆、精雕細琢的珍珠母貝和鏤空金質雕刻，巧妙捕捉夜色中櫻花之美，錶背的機芯也飾以金雕櫻花圖案，內外都精緻。







▲蕭邦L.U.C XP Sakura by Night系列鑽錶，5610,000元。（圖／蕭邦提供）





▲蕭邦L.U.C XP Sakura by Night系列鑽錶的錶背可欣賞機芯上手工雕刻櫻花裝飾。