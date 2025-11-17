「小珍妮佛」白色禮服飄仙氣　「翹臀珍」傲人深溝迎戰

▲珍妮佛勞倫斯穿白色露肩Dior禮服出席奧斯卡榮譽主席獎典禮。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

由美國影藝學院舉辦奧斯卡榮譽主席獎（The Governors Awards）16日於洛杉磯登場，此獎項被視為奧斯卡的前哨戰，現場巨星如雲，同為Dior品牌大使的奧斯卡影后「小珍妮佛」珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence ）與安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）不約而同都選擇白色戰袍亮相，仙氣飄飄。





▲安雅泰勒喬伊穿Maison Margiela白色禮服搭配Tiffany珠寶。（圖／路透社）

擔任Dior Beauty大使的珍妮佛勞倫斯，穿上Dior白色露肩禮服出席奧斯卡榮譽主席獎，胸前抓摺至腿根開衩設計，小露性感且相當優雅；安雅泰勒喬伊則以Maison Margiela白色透視禮服上陣，飄逸的斗篷設計增添浪漫氣息，她同時戴上Tiffany & Co.鑲嵌鑽石與珍珠的項鍊與耳環，展現時尚資優生風範。





▲珍妮佛羅培茲一如既往火辣性感，選穿澳洲設計師品牌Tamara Ralph禮服搭配蕭邦珠寶。（圖／路透社）

56歲的「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）則一如既往火辣性感，選穿澳洲設計師品牌Tamara Ralph禮服搭配蕭邦珠寶（Chopard）出席盛會，由於禮服背後是束腰綁帶設計，讓她正面大秀傲人的事業線，盡顯魔鬼身材。

