「小珍妮佛」白色禮服飄仙氣　「翹臀珍」傲人深溝迎戰

>

▲▼ 奧斯卡榮譽主席獎 。（圖／路透社）

▲珍妮佛勞倫斯穿白色露肩Dior禮服出席奧斯卡榮譽主席獎典禮。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

由美國影藝學院舉辦奧斯卡榮譽主席獎（The Governors Awards）16日於洛杉磯登場，此獎項被視為奧斯卡的前哨戰，現場巨星如雲，同為Dior品牌大使的奧斯卡影后「小珍妮佛」珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence ）與安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）不約而同都選擇白色戰袍亮相，仙氣飄飄。

▲▼ 奧斯卡榮譽主席獎 。（圖／路透社）

▲安雅泰勒喬伊穿Maison Margiela白色禮服搭配Tiffany珠寶。（圖／路透社）

擔任Dior Beauty大使的珍妮佛勞倫斯，穿上Dior白色露肩禮服出席奧斯卡榮譽主席獎，胸前抓摺至腿根開衩設計，小露性感且相當優雅；安雅泰勒喬伊則以Maison Margiela白色透視禮服上陣，飄逸的斗篷設計增添浪漫氣息，她同時戴上Tiffany & Co.鑲嵌鑽石與珍珠的項鍊與耳環，展現時尚資優生風範。

▲▼ 奧斯卡榮譽主席獎 。（圖／路透社）

▲珍妮佛羅培茲一如既往火辣性感，選穿澳洲設計師品牌Tamara Ralph禮服搭配蕭邦珠寶。（圖／路透社）

56歲的「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）則一如既往火辣性感，選穿澳洲設計師品牌Tamara Ralph禮服搭配蕭邦珠寶（Chopard）出席盛會，由於禮服背後是束腰綁帶設計，讓她正面大秀傲人的事業線，盡顯魔鬼身材。
 

►楊紫瓊罕見中門大開　珍珠洛胸前吸睛

►亞莉安娜73年古董衣上身　保存如新致敬《綠野仙蹤》戲服設計師

珍妮佛勞倫斯, 安雅泰勒喬伊, 珍妮佛羅培茲

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

蘇富比史上最高價拍賣紐約登場　雅詩蘭黛傳人珍藏估價逾120億

孫芸芸澳洲豪宅自拍腹肌美腿見客　美麗秘訣「重訓、戒糖」

楊紫瓊罕見中門大開　珍珠洛胸前吸睛

「鐘錶奧斯卡」最大獎被寶璣奪下　蕭邦抱回兩獎好風光 張員瑛21歲砸2.9億現金買豪宅　從頭到腳都被精品包了成富婆 珍珠母貝拼出錶盤光之馬賽克　日本漆藝大師聯名寶格麗款款唯一 陳喬恩澳洲行一線精品伴遊　老公狂餵美食嘴甜「你是仙女吃不胖」 林志玲藏不住優雅氣質　亮片裝絕配珍珠首飾 「泰國第一神顏」火辣婚紗照曝光　蕾絲白紗全透視 林志玲藏不住優雅氣質　亮片裝絕配珍珠首飾

