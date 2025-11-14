楊紫瓊罕見中門大開　珍珠洛胸前吸睛

▲楊紫瓊出席電影《魔法壞女巫：第二部》新加坡首映會，穿上荷蘭設計師品牌Iris van Herpen戲劇效果十足的禮服。（圖／翻攝michelleyeoh_official IG）

記者陳雅韻／台北報導

奧斯卡影后楊紫瓊回到亞洲宣傳新片《魔法壞女巫：第二部》，盛裝出席在新加坡舉辦的首映會，她罕見選穿中門大開的性感禮服，讓MIKIMOTO珍珠錯落排列的項鍊垂落在胸前吸睛，同時閃耀瑞士名錶RICHARD MILLE RM 07-01自動上鍊白K金鑽錶，氣勢非凡。





▲楊紫瓊難得中門大開，搭配MIKIMOTO珍珠項鍊與RICHARD MILLE RM 07-01自動上鍊鑽錶。（圖／翻攝michelleyeoh_official IG）

楊紫瓊的紅毯禮服風格多變，特別是近期為呼應她在《魔法壞女巫：第二部》飾演大反派「莫里貝爾夫人」的角色，選擇的禮服款式更加大膽。此次在新加坡首映會她特別戴上短假髮，並穿上以實驗性強烈的荷蘭設計師品牌Iris van Herpen 2025秋冬訂製服，上身是馬甲概念的超低胸設計，搭配如心形的立體剪裁蓬裙，戲劇效果十足。





▲楊紫瓊穿義大利高訂品牌Schiaparelli黑白條紋裝，盡顯完美曲線。（圖／翻攝michelleyeoh_official IG）

另一套在新加坡宣傳所穿的黑白條紋針織裙裝，則是義大利高級訂製服品牌Schiaparelli的作品，盡顯她穠纖合度的完美曲線，讓粉絲不禁讚嘆63歲的她狀態絕佳，是美魔女代表人物。

