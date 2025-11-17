蘇富比史上最高價拍賣紐約登場　雅詩蘭黛傳人珍藏估價逾120億

▲蘇富比布魯爾大樓四樓展出Raymond Pettibon（左起）《No Title (Preparing the Ground)》，克林姆《繁花草甸》、《伊麗莎白・萊德勒肖像》及《阿特湖翁特拉赫的林坡》。（圖／蘇富比提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

紐約蘇富（Sotheby’s）11月18日至21日將於位於麥迪遜大道945號的新全球總部，舉行估計總值高達8.6億美元（約台幣26,350,400,000元）至11.8億美元（約台幣36,155,200,000元）藝術拍賣，為有史以來最高價的拍賣之一，拍賣焦點包括三大重要收藏：李奧納德・A・蘭黛典藏（The Leonard A. Lauder Collection）、辛蒂與傑伊普立茲克伉儷（Cindy and Jay Pritzker）收藏精選，以及「典緻軀體」私人超現實主義藝術珍藏，作品涵蓋莫內、畢卡索、達利等國際級大師的重要作品。

美國美妝界巨擘雅詩蘭黛（Estee Lauder）傳人Leonard A. Lauder今年6月過世，享耆壽92歲，他生前是藝術界具深遠影響力的收藏家與慈善家，紐約蘇富比此次呈現他珍藏的24件二十世紀藝術名作，預計成交總額將超過台幣120億元，其中最受矚目的是克林姆在維也納黃金時代創作的全身肖像畫，主角為重要贊助人之女伊莉莎白萊德勒。此作自問世以來首次現身拍場，估價逾45億元。





▲雅詩蘭黛傳人Leonard A. Lauder生前收藏的克林姆《伊麗莎白・萊德勒肖像》是此次蘇富比拍賣焦點。

創立國際建築界的最高榮譽「普立茲克建築獎」的辛蒂與傑伊普立茲克夫婦，也是藝術與文化重要推手，將由蘇富比拍賣他們珍藏多年的梵谷罕見的靜物畫《巴黎小說（黃色書籍）》，以及高更與畢沙羅等巨匠作品。此外，蘇富比也呈現超現實主義專場則是史上規模最大的單一藏家珍藏。其中最受關注的是芙烈達・卡蘿的《夢（床）》，有望刷新她的拍賣紀錄。





▲普立茲克伉儷私人珍藏的梵谷《巴黎小說（黃色書籍）》將於美東時間20日於蘇富比拍賣。





▲莫內《從聖凱瑟琳海岸眺望盧昂》也將登上蘇富比紐約拍賣。

來源顯赫的拍品在拍賣會總是矚目焦點，富藝斯（PHILLIPS）10日舉辦的「珍貴珠寶：日內瓦V」拍賣，美國名門范德比爾特（Vanderbilt）家族的珠寶締造「白手套」全數拍出的佳績，且成交價達估價4倍，領銜之作是20世紀初製作、鑲嵌「范德比爾特藍寶石」42.68克拉糖塔切割喀什米爾藍寶石配鑽石的Tiffany & Co.胸針，曾是范德比爾特二世的小女兒塞切尼伯爵夫人葛拉迪絲摩爾范德比爾特的珍藏，以高達109,158,000元成交。







▲富藝斯日前以約109,158,000元拍出美國名門范德比爾特家族珍藏的Tiffany & Co. 42.68克拉糖塔切割喀什米爾藍寶石配鑽石胸針。（圖／富藝斯提供）