Melody休閒感造型藏貴婦細節　柏金包、經典名錶添亮點

▲Melody示範微涼天氣穿搭，拎愛馬仕經典柏金包。（圖／翻攝melodykliu IG）

記者陳雅韻／台北報導

「時尚媽咪」Melody時尚品味不俗，出席活動或日常穿搭以好質感造型著稱，沒有多彩繁複的服裝，而以雋永耐看的基本款為主，但細看配件都是一線精品，近日她完美示範微涼天氣穿搭，穿著橫條衫配牛仔短褲，披上洞洞針織衫保暖，而裝飾耳環與鞋子全出自香奈兒（CHANEL），再拎著經典不敗的愛馬仕（Hermès）黑色柏金包，展現優雅貴婦風格。





▲Melody佩戴AP Royal Oak皇家橡樹自動上鍊計時碼錶，1,137,000元。（圖／翻攝melodykliu IG）

靜奢風的裝扮少不了一只好錶裝飾，Melody偏愛風格俐落的經典錶款，例如AP（Audemars Piguet，愛彼）就選Royal Oak皇家橡樹自動上鍊計時碼錶，她所戴的款式為裝飾Grande Tapisserie大型格紋銀色面盤的38毫米精鋼款，搭配藍色計時小盤與小秒盤，中性風格相當百搭。





▲Melody（左）與媽媽出遊時戴卡地亞Panthère de Cartier美洲豹腕錶，960,000元。（圖／翻攝melodykliu IG）

卡地亞1980年代問世的Panthère de Cartier美洲豹腕錶也是她的心頭好，其命名靈感源自同名手環，擁有靈活柔軟結構的錶鍊，與手腕能完美貼合，既是時計亦是珠寶，為她的簡約穿搭增添亮點。

