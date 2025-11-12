fb ig video search mobile ETtoday

真人大小Labubu雕像估價80萬登拍賣　愛馬仕限量包同場競標

▲▼拍賣會 。（圖／公關照）

▲邦瀚斯17日起於官網拍賣2017年龍家昇 x HOW2WORK：限量 2/15 版初代棕色LABUBU 真人大小雕像，估價約800,000元起。（圖／邦瀚斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香港藝術家龍家昇以北歐神話與童話為靈感創造出的角色Labubu紅遍全球，他與玩具品牌HOW2WORK聯袂設計、於2017年香港「De Kleuren Monsters」展覽中首次亮相的真人大小的Labubu巨型雕像，限量15件，其中一件將自17日起至26日將在拍賣公司邦瀚斯（Bonhams）官網舉行的「品牌手袋及時尚網上拍賣」供競標，估價約800,000元起，另有一款ALL ABOUT US「我們」系列 粉紅色MEGA LABUBU TEC 1000%也很吸睛。

▲▼拍賣會 。（圖／公關照）

▲邦瀚斯上拍泡泡瑪特精靈天團的龍家作品ALL ABOUT US「我們」系列 粉紅色 MEGA LABUBU TEC 1000%，估價約64,000元起。

邦瀚斯此次品牌手袋及時尚網上拍賣，同時呈獻珍罕愛馬仕（Hermès）經典款與香奈兒（Chanel）特別版等超過80件包款，是香港邦瀚斯迄今規模最大的手袋專場，囊括今年新款的限量版灰色結合泡泡糖粉、酒瓶綠SWIFT小牛皮TARTAN內縫凱莉包，獨特的格紋設計展現品牌工藝，估價約960,000元起。

▲▼拍賣會 。（圖／公關照）

▲邦瀚斯網上拍賣2025年愛馬仕限量版奶灰色與泡泡糖粉、酒瓶綠SWIFT小牛皮TARTAN內縫凱莉包，估價約960,000元。
 

▲▼拍賣會 。（圖／公關照）

 

▲邦瀚斯網上拍賣2007年愛馬仕限量版烏木色EVERCALF牛皮與馬毛TROIKA HAC柏金包，估價約480,000元。

香港佳士得（Christie’s）24日將舉辦手袋及配飾拍賣，將上拍愛馬仕多款夢幻珍稀包款，包括炙手可熱的白色與灰色Faubourg柏金包、霧面珍珠灰色Quelle Idole手袋，以及重頭戲2024年份的愛馬仕「天花板」霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮25公分鑽石柏金包，估價約8,000,000元起。

▲▼拍賣會 。（圖／公關照）

▲香港佳士得將拍賣愛馬仕2024年霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮25公分鑽石柏金包，估價約8,000,000元起。（圖／佳士得提供）

