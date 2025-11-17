fb ig video search mobile ETtoday

陳喬恩喝喜酒穿搭滿分　百萬AP錶搶眼

▲陳喬恩（左）與老公Alan到澳洲參加親戚婚禮。（圖／翻攝iam_joechen IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星陳喬恩近日隨馬來西亞籍老公Alan重返求學地澳洲旅行，並到酒莊參加夫家親戚婚禮，她完美示範出席婚宴的優雅穿搭，選穿露肩藍色襯衫搭配手繪感的帆船圖案長裙，搭配LV（Louis Vuitton，路易威登）Monogram圖案小方包，端莊中帶有活潑氣息，重量級配件則是瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼）要價160萬元的新錶。

▲陳喬恩對鏡自拍，完美示範參加婚禮的優雅穿搭。（圖／翻攝iam_joechen IG）

陳喬恩盛讚酒莊婚宴浪漫，透露很喜歡參加婚禮，但46歲的她身邊已很少朋友結婚，有感而發表示有些朋友都離婚了，因此現在參加婚禮都很珍惜與幸福，她與老公盛裝亮相獻上祝福。

▲陳喬恩佩戴百萬AP名錶。（圖／翻攝iam_joechen IG）

▲陳喬恩戴的AP皇家橡樹離岸型自動上鍊錶，1,600,000元。（圖／翻攝iam_joechen IG）

當天陳喬恩所戴的雙色名錶，為AP新款37毫米Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動上鍊錶，18K玫瑰金錶殼搭配包覆灰色橡膠的金質錶圈，與象牙白的Grande Tapisserie大型格紋面盤與閃耀發光紋理效果的橡膠錶帶相映成趣，即便未鑲嵌鑽石或寶石，依然存在感強烈。
 

關鍵字：

陳喬恩, LV, Louis Vuitton, 路易威登, AP, Audemars Piguet, 愛彼

