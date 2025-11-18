大馬最美千金孕婦裝舊衣新穿　百萬珠寶配漂亮妝容更出色

▲孕期邁入36周的陳雪鈴，舊衣新穿搭配愛馬仕鱷魚皮凱莉包與閃亮珠寶出席梵克雅寶晚宴。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

「大馬最美千金」陳雪鈴第三胎孕期邁入第36周，她依然盛裝參加法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）晚宴，雖然挺著孕肚服裝選擇受限，但她分享舊衣新穿的訣竅，就是戴上閃亮亮的首飾、畫上自創品牌Lumi Beauty的美麗唇彩，一切看起來就會與眾不同。





▲陳雪鈴吸睛秘訣就是戴上梵克雅寶全鑽款Magic Alhambra耳環1,050,000元與同系列16枚幸運草圖騰長項鍊960,000元。（圖／翻攝chrystan_x IG）

梵克雅寶晚宴當天，陳雪鈴穿上與老公約會時穿過的棕色長袖禮服，搭配愛馬仕（Hermès）棕色鱷魚皮凱莉包，而身上耀眼珠寶全來自梵克雅寶著名的Magic Alhambra系列，她戴上全鑲鑽的幸運草圖騰耳環，並將鑲嵌珍珠母貝與縞瑪瑙的16枚大小不一幸運草圖騰長鍊繞成兩圈佩戴，更加時髦。





▲陳雪鈴的妝容重點放在自創品牌Lumi Beauty的唇彩。（圖／翻攝chrystan_x IG）

陳雪鈴穿搭另一亮點是長袖上閃耀著卡地亞（Cartier）Baignoire 18K迷你款鑽錶，源自1912年的設計，因其獨特的橢圓形錶殼而取名為Baignoire，錶殼鑲嵌總重約1.91克拉171顆圓形明亮式切割鑽石，手環則鑲有380顆約3.11克拉美鑽，是她近期最常戴的華麗名錶。





▲陳雪鈴戴卡地亞Baignoire鑽錶，1,950,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）