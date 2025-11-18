貝克漢冬裝造型不無聊　戴藍面帝舵表秀好品味

▲貝克漢佩戴帝舵表完美搭配冬季服裝。（圖／翻攝tudorwatch IG）

記者陳雅韻／台北報導

天氣轉冷，服裝的色調也趨於深沉與低調，時尚品味一流的貝克漢（David Beckham），藉由錶款為穿搭增添活力氣息，他親自示範以深藍高領針織衫，搭配代言多年的瑞士腕錶品牌帝舵表（TUDOR）藍色面盤的Black Bay Chrono計時碼錶，休閒與正式兩相宜的設計相當百搭。





▲貝克漢戴的帝舵表Black Bay Chrono計時碼錶，193,500元。（圖／翻攝tudorwatch IG）

帝舵表自1970年推出第一款計時碼錶以來，致力研發並製造與賽車運動緊密相關的錶款，Black Bay Chrono計時碼錶還融入的潛水元素，展現時尚運動風格，內載配備導柱輪與垂直計時離合裝置的自動上鍊機芯，彰顯卓越性能，貝克漢所戴的款式為藍面精鋼款，為深色系的冬季穿搭更添迷人風采。





▲貝克漢對於西裝相當著迷與講究，穿BECKHAM x BOSS聯名西裝展現紳士風範。（圖／翻攝davidbeckham IG）

對時尚頗有見解的貝克漢，進一步與代言品牌BOSS合作推出BECKHAM x BOSS 2025 秋冬系列聯名服裝，由他親自參與設計，融合精湛剪裁、奢華面料與英倫風情，創作雙排扣西裝、麂皮夾克、高領針織衫與防水派克外套等，展現他鍾情的紳士風格。





▲貝克漢親自示範BECKHAM x BOSS 系列絨毛翻領裝飾紅褐色小牛麂皮夾克，52,900元。（圖／翻攝davidbeckham IG）