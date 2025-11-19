凱特王妃演講展大將之風　灰色西裝又帥又美

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼凱特王妃 。（圖／翻攝IG）

▲凱特王妃於「未來勞動力高峰會」發表演講。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

記者陳雅韻／台北報導

關注兒童發展議題的英國凱特王妃，昨（18日）於倫敦舉辦的「未來勞動力高峰會」發表演講，她以製衣的隱喻呼籲在場的商界領袖投資幼兒早期發展，以培養未來職場所需的技能，她表示：「每個孩子都值得被尊重與安全感，每一位照顧者都值得被肯定與感謝。每一次的照顧行動都能創造社群，因為我們本質上都是織造同一塊布的人。」

▲▼凱特王妃 。（圖／翻攝IG）

▲凱特王妃身穿ROLAND MOURET灰色西裝搭配Knatchbull荷葉領襯衫，俐落有型。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

凱特王妃也以服裝傳遞她溫柔而堅定的力量，她走上講台所穿的是ROLAND MOURET剪裁俐落的淺灰色羊毛褲裝，搭配Knatchbull白色荷葉領襯衫，為權力套裝（Power Suit）注入優雅氣息，她同時搭配Mappin & Webb鑽石耳環，完美展現自信風采。

▲▼凱特王妃 。（圖／翻攝IG）

▲凱特王妃戴著鑽石耳環吸睛。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

昨凱特王妃猶如商務菁英的造型，讓人回想到已故黛安娜王妃1986年訪問加拿大時也曾有過相似的裝扮，且黛安娜王妃生前亦積極投入兒童照護議題，讓英國民眾不禁驚嘆到這對未曾謀面的婆媳無論在風格上還是工作上，她們都如此相似。

►凱特王妃國殤日別手工罌粟花　配英軍胸針有深意

►英卡蜜拉王后賞芭蕾　別上梵克雅寶舞伶胸針完美呼應

凱特王妃

