Dior玫瑰珠寶綻放迷人光彩　粉紅石英款好浪漫

▲▼ Dior 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Dior Rose Dior Bagatelle鑽石頸鍊2,200,000元，鑽石手環2,000,000元，中指上的玫瑰鑽戒1,300,000元。（圖／Dior提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

玫瑰是Dior標誌性符碼之一，品牌珠寶創意總監Victoire de Castellane 以迪奧先生對玫瑰的熱情為靈感，再次豐富La Rose Dior 珠寶系列，當中鑲嵌美鑽的Bois de Rose主題推出兩款新作，一款為Rose Dior Bagatelle 18K白金鑲嵌於細緻鍊條頸鍊，展現個性美，配有相同設計概念的鑽戒與手環；另一款則為系列首度採用珍珠元素並搭配玫瑰金扣環的項鍊，流露優雅風格。

▲▼ Dior 。（圖／公關照）

▲模特兒戴Dior優雅的Bois de Rose 18K金珍珠項鍊，510,000元。

Dior同時賦予玫瑰珠寶甜美色彩，創作玫瑰金結合粉色玫瑰石英與鑽石的Rose Dior Pré Catelan系列項鍊、耳環、指間戒，玫瑰石英雕琢的玫瑰栩栩如生、風格浪漫，一旁點綴鑲鑽小蜜蜂，更加俏皮吸睛。

▲▼ Dior 。（圖／公關照）

▲模特兒戴著Dior Rose Dior Pré Catelan 玫瑰金玫瑰石英耳環600,000元，指間戒425,000元。

▲▼ Dior 。（圖／公關照）

▲Dior Rose Dior Pré Catelan 玫瑰金玫瑰石英項鍊，540,000元。

玫瑰也是PIAGET（伯爵）重要的創作主題，因為品牌第四代傳人Yves Piaget熱愛玫瑰，甚至在他的支持下培育出88片波浪形花瓣並以他之名命名的「Yves Piaget Rose」，伯爵持續推出各種姿態的玫瑰珠寶或腕錶，今年新作為可自由轉換的玫瑰造型鑽戒，悉心鉸接的設計讓錯落排列的玫瑰能開能闔，巧妙攀附在手上散發璀璨光芒。
 

▲▼ Dior 。（圖／公關照）

▲▼ Dior 。（圖／公關照）

▲PIAGET Rose系列18K白金鑽石戒指，左側玫瑰可轉換型態。（圖／伯爵提供）

►大馬最美千金孕婦裝舊衣新穿　百萬珠寶配漂亮妝容更出色

►林志玲藏不住優雅氣質　亮片裝絕配珍珠首飾

關鍵字：

Dior, PIAGET, 伯爵

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

