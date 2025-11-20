凱特王妃天鵝絨禮服美翻　戴上女王傳承珠寶更耀眼

▲英國王儲威廉（左）與凱特王妃盛裝出席皇家大匯演活動，與柏靈頓熊合影。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國王儲威廉與凱特王妃19日晚間出席在皇家阿爾伯特音樂廳舉行的皇家大匯演表演，感情甜蜜的兩人再度展現服裝上的好默契，均選擇天鵝絨面料的正裝亮相，凱特王妃還戴上已故女王伊莉莎白二世與瑪麗王后傳承的珠寶更加耀眼動人，夫妻倆親切與表演者互動並與英國標誌性的柏靈頓熊合影，一同享受歡樂氣氛。

史上第一場皇家大匯演於1912年在倫敦宮廷劇院舉行，由喬治五世國王與瑪麗王后親臨觀賞，從此成為英國王室年度重要活動，以支持皇家大匯演慈善機構，此機構為曾在娛樂業專業工作的人提供協助，去年進一步成立一支專責團隊，專門幫助因心理健康問題而需要支持的娛樂從業者。





▲凱特王妃佩戴已故女王伊莉莎白二世的Greville Chandelier 鑽石耳環與瑪麗王后傳承的鑽石手鍊。（圖／路透社）

重視心理健康議題的凱特王妃以行動力挺此慈善機構，盛裝出席皇家大匯演，她一襲優雅的祖母綠天鵝絨禮服出自以晚裝設計出名的德國品牌Talbot Runhof，她搭配曾屬於伊莉莎白二世女王的Greville Chandelier 鑽石耳環與瑪麗王后傳承的鑽石手鍊，手拿綴滿水晶的JENNY PACKHAM晚宴包，閃亮配飾讓她走到哪都是焦點。

