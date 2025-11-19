克林姆名畫逾73億天價成交　擠下畢卡索成拍賣史第二貴藝術品

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ 蘇富比 。（圖／翻攝IG）

▲李奧納德・A・蘭黛生前珍藏的克林姆《伊莉莎白・萊德勒肖像》，於蘇富比拍出7,376,624,000元天價。（圖／蘇富比提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

蘇富比（Sotheby’s）於18日在紐約布魯爾大樓的新總部舉行歷史性開幕晚間拍賣，創下單日晚拍最高總成交額紀錄，焦點是美國美妝巨擘雅詩蘭黛傳人李奧納德・A・蘭黛（The Leonard A. Lauder ）生前珍藏的24件作品締造「白手套」紀錄全數成交，領銜之作是奧地利畫家克林姆（Gustav Klimt）傳世傑作《伊莉莎白・萊德勒肖像》，以2.364億美元拍出（約台幣7,376,624,000元），刷新蘇富比史上最高成交價紀錄，並超越藝術家先前拍賣紀錄的兩倍，榮登歷來拍場第二高價作品。

▲▼ 蘇富比 。（圖／翻攝IG）

▲超過73億成交的克林姆《伊莉莎白・萊德勒肖像》成為歷來拍場第二高價作品。

目前拍場上最昂貴的藝術品為達文西的《救世主》，2017年與紐約佳士得以4.5億美元天價落槌成交，但關於此作品是否真屬達文西與成交後的去向，一直是藝術界討論的主題。而此次蘇富比拍賣的克林姆傑作《伊莉莎白・萊德勒肖像》，6位競投者經過長達20分鐘激烈競投，最終以超過73億落槌，擠下原本排第二高價的畢卡索作品《阿爾及爾的女人（O 版本）》，同時締造拍賣史上最高成交價的現代藝術品紀錄。

▲▼ 蘇富比 。（圖／翻攝IG）

▲出自李奧納德・A・蘭黛收藏的克林姆《繁花草甸》由Patti Wong & Associates黃林詩韻競得。

李奧納德・A・蘭黛珍藏拍賣除了克林姆傑作《伊莉莎白・萊德勒肖像》備受矚目，另外23幅作品也全數成交，總金額達5.275億美元（約台幣16,460,100,000元），超過8成的拍品都比最初估價高，足見頂級藝術品不受市場寒冬影響。
 

►蘇富比史上最高價拍賣紐約登場　雅詩蘭黛傳人珍藏估價逾120億

►「錶王」史上最貴古董錶誕生　精鋼萬年曆計時錶逾5.4億成交

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

