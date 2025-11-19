fb ig video search mobile ETtoday

歐米茄海馬Planet Ocean錶變纖薄　線條更銳利、三色陶瓷款任選

▲▼OMEGA,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲男星Aaron Taylor-Johnson佩戴歐米茄藍色款Planet Ocean 600鍊帶錶，272,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

在海馬系列Planet Ocean腕錶問世20年後，歐米茄（OMEGA）今（19日）推出第四代Planet Ocean系列，共發表7款全新腕錶，提供3種造型配置，比起前一代最醒目的變化是錶殼變纖薄，從16.1毫米的厚度縮減至13.79 毫米，而錶徑也略縮至42毫米，且由外部主體與內部鈦金屬環兩部分組成的錶殼呈現更強烈的稜角感，同時也取消排氦閥門設計，更顯俐落。

▲▼OMEGA,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲歐米茄藍色款Planet Ocean 600橡膠錶帶腕錶，253,000元。

歐米茄全新海馬Planet Ocean系列採用啞黑面盤，阿拉伯數字字體改為鏤空且更為方正的風格，致敬第一代Planet Ocean；錶鍊也經過革新，採扁平鍊節設計，外側為拉絲處理，中央鏈節則為拋光，兼具系列傳承與更纖薄的佩戴體驗，具備六段微調及潛水延伸機制，另有搭配折疊扣的橡膠錶帶款式可供選擇。此次改款3種款式分別為藍色、黑色與橘色陶瓷錶圈設計，其中品牌投注不少心血研發顏色更鮮亮的橘色陶瓷，完美運用在新錶之上。

▲▼OMEGA,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲歐米茄黑色款Planet Ocean 600鍊帶錶，272,000元。

第四代Planet Ocean系列腕錶均搭載歐米茄8912同軸擒縱大師天文台認證機芯，不過錶背改為飾以經典海馬徽章的5級鈦金屬旋入式底蓋，取代以往的藍寶石水晶後底蓋，不僅優化腕錶比例，也有效減輕重量並提升耐用性。

▲▼OMEGA,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲歐米茄橘色款Planet Ocean 600橘色橡膠錶帶腕錶（左起）260,000元，鍊帶錶 279,000元，黑色橡膠錶帶款260,000元。

HUBLOT（宇舶錶）也為海洋運動設計錶款，靈感源自瑞士船長Alan Roura駕駛的「海上 F1」 IMOCA 級遠洋帆船，打造全球限量100只的Big Bang Unico 航海勇者限量腕錶，採用42毫米拋光黑色碳纖維錶殼，材質與遠洋帆船船體結構相同，具備輕盈與高強度特性，而面盤設計融入航海元素，9時位置飾有瑞士國旗與「SUI 7」標誌，整體黑黃配色源自其帆船塗裝；搭載品牌自製 HUB1280 UNICO 飛返計時機芯，導柱輪位於6時方向，其佈局靈感宛如帆船絞盤結構，完美融合製錶工程與海洋競速美學。

▲▼OMEGA,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang Unico航海勇者限量錶 設計靈感源自瑞士船長Alan Roura 征戰大洋的IMOCA級遠洋帆船。（圖／HUBLOT提供，以下同）

▲▼OMEGA,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang Unico航海勇者錶全球限量100只，778,000元。

