浪琴表高振頻錶精準出擊　復古設計迷人

▲林柏宏示範浪琴表Ultra-Chron Classic 超級天文台系列經典腕錶鍊帶款，118,300元。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Longines（浪琴表）持續在歷史寶庫汲取靈感，從1967年發表的Ultra-Chrono以及1968 年發表、被視為史上第一款高振頻潛水腕錶獲得啟發，打造全新Ultra-Chron Classic超級天文台系列經典腕錶，採用品牌獨家L836.6高振頻機芯，振頻達每小時 36,000 次，同時擁有ISO 764標準10倍的抗磁性，動力儲存達52小時，此錶款更獲得TIMELAB基金會依ISO 3159標準所進行的成品精密時計認證，歷經15天的嚴格測試強調高精準性。





▲浪琴表Ultra-Chron Classic 超級天文台系列經典腕錶皮帶款，114,700元。

Ultra-Chron Classic超級天文台系列經典腕錶的外觀，浪琴表保留復古設計，腕錶配備弧形銀色太陽放射紋錶盤，字體延續原版風格，錶鍊也傳承1967年原版的特色溝槽紋設計，並搭載具有微調裝置的雙重安全摺疊扣，提升佩戴舒適度，另有皮革錶帶款式。而尺寸有37毫米與40毫米兩種選擇，厚度均不到11毫米，纖薄設計戴起來完美貼合手腕。





▲Tudor Ranger「沙丘白」腕錶，112,500元。（圖／帝舵表提供）

帝舵表（Tudor）為探險家打造的Ranger（帝舵遊俠型）系列也再添新成員，從考驗選手意志力的達卡拉力賽（Dakar Rally）獲得靈感，為參與此最具挑戰性賽事的車手設計如沙漠色調的啞光「沙丘白」Tudor Ranger腕錶，搭載MT5400型自動上鍊機芯，以絕佳性能伴車手度過嚴苛考驗。

