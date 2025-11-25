碧昂絲LV爆乳裝現身F1賽場　火辣造型挨批「萬聖節已過」

▲碧昂絲（左）穿上LV訂製爆乳連身裝與老公Jay-Z現身F1拉斯維加斯大獎賽，性感造型引起熱議。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

F1一級方程式賽車拉斯維加斯大獎賽（Las Vegas Grand Prix）上周末登場話題不斷，賽事焦點為麥拉倫（McLaren）車隊兩輛賽車底板磨損過度被判定取消資格，讓紅牛車隊車手維斯塔潘（Max Verstappen）重燃爭取世界冠軍的希望；場邊則星光熠熠，西洋音樂天后碧昂絲（Beyoncé）身穿LV（Louis Vuitton，路易威登）訂製的爆乳連身裝與老公Jay-Z觀賽，國際時尚雜誌狂讚女王駕到，但網友們不埋單，直呼「金錢買不到品味」、「至少把拉鍊拉起來吧」！

碧昂絲以一貫火辣性感裝扮現身F1賽道，身穿LV特別打造賽車風連身服出席F1拉斯維加斯大獎賽，她將拉鍊拉至腹部展現豐滿上圍，再披上黑色披風，走起路來氣勢滿點，不過負評迎面而來，不少網友批「萬聖節已經過了」。





▲碧昂絲（左）另一套由Ferrari Style設計的紅色連身裝也很搶眼。（圖／CFP）

另一套碧昂絲在F1活動曝光的紅色迷你熱褲連身裝，則出自法拉利時尚部門Ferrari Style，她一樣將拉鍊下拉露深溝，並披上同色系的外套、手拿黑白格紋旗呼應賽車氣氛，老公Jay-Z則是從頭到尾都是同一套黑裝配皮外套，厲害的行頭藏在袖子下，是「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）珍罕的型號5961R Tiffany＆Co.雙品牌名的年曆飛返計時碼錶。

