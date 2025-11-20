fb ig video search mobile ETtoday

勞力士免費展覽來了　線上預約走進GMT-Master腕錶世界

>

▲▼Rolex,Hermes 。（圖／公關照）

▲勞力士12月將在台舉辦GMT-MASTER「穿越時區」 展覽，此為GMT-Master II蠔式鋼灰黑雙色Cerachrom 陶質字圈腕錶。（圖／勞力士提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

勞力士（Rolex）開放大眾的免費展覽來了！今（20日）勞力士宣布繼日內瓦與香港的展出後，GMT-Master「穿越時區」展覽將移師台北，於12月20日至 12 月28日在松山文創園區一號倉庫登場，帶領錶迷回顧1955年問世的Oyster Perpetual GMT-Master（蠔式恒動格林威治型）腕錶歷史與傳奇，重溫GMT-Master與GMT-Master II的演變，同時將可欣賞到多款品牌典藏古董腕錶。

▲▼Rolex,Hermes 。（圖／公關照）

▲勞力士1959年製型號1675GMT-Master II紅藍雙色字圈不鏽鋼錶（上），另一款為2018年型號126710 BLRO蠔式鋼錶。

誕生於洲際航空蓬勃發展的50年代，勞力士GMT-Master腕錶伴隨無數航空專業人士、探險家、旅人精準掌握第二地時間，鮮明的雙色錶圈成為極易辨識的經典；而機芯已歷經十一代更新，從1955年的1036 型至現今的 3285 型。1982年推出的3085型具備獨立調校時針的功能，因此搭載新機芯的型號正式更名為GMT-Master II。每一個設計的細節、背後的故事都可從GMT-Master「穿越時區」展覽領略，已開放線上預約https://gmt-exhibition-tw.rolex.com/。

▲▼Rolex,Hermes 。（圖／公關照）

▲勞力士刊登廣告慶祝泛美航空開通首班紐約直飛莫斯科的跨大西洋航班，機長 C.N.華倫在飛行途中佩戴GMT-Master腕錶。

▲▼Rolex,Hermes 。（圖／公關照）

▲退役網球名將費德勒2017年澳洲網球公開賽奪冠時，戴勞力士搭配藍黑雙色Cerachrom陶質字圈的蠔式鋼款GMT-Master II 腕錶。

愛馬仕（Hermès）自15日至23日於台北華山1914文化創意產業園區舉辦的愛馬仕匠心工坊（Hermes in the Making）展覽，則邀請13名從法國遠道而來的工匠，在現場講解示範，可以了解凱莉包、馬鞍、手套等皮件的製作過程，以及絲巾印染與皮件修復的秘訣，參觀者也能體驗縫製、著色等活動，豐富的展覽內容備受好評，目前預約已額滿。

▲▼Rolex,Hermes 。（圖／公關照）

▲預約制的「愛馬仕匠心工坊」大受好評。（圖／愛馬仕提供，以下同）

▲▼Rolex,Hermes 。（圖／公關照）

▲愛馬仕工匠現場示範製作馬鞍。

►勞力士官方認證中古錶台灣開賣　熱門「綠水鬼」買得到

►「錶王」史上最貴古董錶誕生　精鋼萬年曆計時錶逾5.4億成交

關鍵字：

Rolex, 勞力士, 愛馬仕, Hermes

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

摩納哥王妃冠冕側戴更時髦　鑽石泡泡湧出華麗吸睛

摩納哥王妃冠冕側戴更時髦　鑽石泡泡湧出華麗吸睛

凱特王妃天鵝絨禮服美翻　戴上女王傳承珠寶更耀眼

凱特王妃天鵝絨禮服美翻　戴上女王傳承珠寶更耀眼

浪琴表高振頻錶精準出擊　復古設計迷人

浪琴表高振頻錶精準出擊　復古設計迷人

克林姆名畫逾73億天價成交　擠下畢卡索成拍賣史第二貴藝術品 歐米茄海馬Planet Ocean錶變纖薄　線條更銳利、三色陶瓷款任選 凱特王妃演講展大將之風　灰色西裝又帥又美 Dior玫瑰珠寶綻放迷人光彩　粉紅石英款好浪漫 楊紫瓊穿誇張蓬裙變行動彩球　挑染假髮成敗筆 貝克漢冬裝造型不無聊　戴藍面帝舵表秀好品味 杜娃黎波215萬AP金錶亮眼　綠松石面盤獨一無二

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面