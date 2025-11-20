勞力士免費展覽來了　線上預約走進GMT-Master腕錶世界

▲勞力士12月將在台舉辦GMT-MASTER「穿越時區」 展覽，此為GMT-Master II蠔式鋼灰黑雙色Cerachrom 陶質字圈腕錶。（圖／勞力士提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

勞力士（Rolex）開放大眾的免費展覽來了！今（20日）勞力士宣布繼日內瓦與香港的展出後，GMT-Master「穿越時區」展覽將移師台北，於12月20日至 12 月28日在松山文創園區一號倉庫登場，帶領錶迷回顧1955年問世的Oyster Perpetual GMT-Master（蠔式恒動格林威治型）腕錶歷史與傳奇，重溫GMT-Master與GMT-Master II的演變，同時將可欣賞到多款品牌典藏古董腕錶。





▲勞力士1959年製型號1675GMT-Master II紅藍雙色字圈不鏽鋼錶（上），另一款為2018年型號126710 BLRO蠔式鋼錶。

誕生於洲際航空蓬勃發展的50年代，勞力士GMT-Master腕錶伴隨無數航空專業人士、探險家、旅人精準掌握第二地時間，鮮明的雙色錶圈成為極易辨識的經典；而機芯已歷經十一代更新，從1955年的1036 型至現今的 3285 型。1982年推出的3085型具備獨立調校時針的功能，因此搭載新機芯的型號正式更名為GMT-Master II。每一個設計的細節、背後的故事都可從GMT-Master「穿越時區」展覽領略，已開放線上預約https://gmt-exhibition-tw.rolex.com/。





▲勞力士刊登廣告慶祝泛美航空開通首班紐約直飛莫斯科的跨大西洋航班，機長 C.N.華倫在飛行途中佩戴GMT-Master腕錶。





▲退役網球名將費德勒2017年澳洲網球公開賽奪冠時，戴勞力士搭配藍黑雙色Cerachrom陶質字圈的蠔式鋼款GMT-Master II 腕錶。

愛馬仕（Hermès）自15日至23日於台北華山1914文化創意產業園區舉辦的愛馬仕匠心工坊（Hermes in the Making）展覽，則邀請13名從法國遠道而來的工匠，在現場講解示範，可以了解凱莉包、馬鞍、手套等皮件的製作過程，以及絲巾印染與皮件修復的秘訣，參觀者也能體驗縫製、著色等活動，豐富的展覽內容備受好評，目前預約已額滿。





▲預約制的「愛馬仕匠心工坊」大受好評。（圖／愛馬仕提供，以下同）





▲愛馬仕工匠現場示範製作馬鞍。