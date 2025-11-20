C羅相偕未婚妻拜會川普　喬治娜看似腹部凸一包、造型踢鐵板

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ C羅 。（圖／翻攝IG）

▲C羅（中）與未婚妻喬治娜（左）到白宮作客，喬治娜一身貴氣穿皮草大衣拎愛馬仕鱷魚皮凱莉包。（圖／翻攝georginagio IG）

記者陳雅韻／台北報導

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）18日與未婚妻喬治娜（Georgina Rodriguez） 現身白宮拜會美國總統川普，川普透露兒子拜倫（Barron）是Ｃ羅忠實粉絲，一行人相談甚歡，熱愛時尚的喬治娜在此正式場合不改貴婦作風，外罩皮草大衣、拎愛馬仕（Hermès）鱷魚皮凱莉包，不過脫下大衣合影時竟踢到鐵板，緊身印花裙因蕾絲車線的位置讓她看起來腹部凸起一大包，事實上她可是健身狂人，擁有凹凸有致的魔鬼身材。

▲▼ C羅 。（圖／翻攝IG）

▲C羅（左）與喬治娜開心與美國總統川普合影。（圖／翻攝georginagio IG）

不過晚間出席川普歡迎沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼造訪的白宮晚宴，喬治娜成功扳回一城，她精心準備好萊塢女星希拉蕊史旺（Hilary Swank）奪下2005年奧斯卡最佳女主角獎時所穿的海軍藍Guy Laroche禮服，肩部以抓皺設計呈現，搭配大面積露背吸引眾人目光，她同時搭配鑲嵌藍寶石與鑽石耳環，優雅大方。

▲▼ C羅 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜穿藍色晚禮服搭配藍寶石鑽石耳環赴宴。（圖／翻攝patrickta IG）

此次白宮行，喬治娜顯然相當興奮，不停分享她與未婚夫C羅為晚宴準備造型的片段，她也po出晚宴與會人士的合照，包括蘋果執行長庫克、眾院議長強生、國務卿盧比歐及輝達執行長黃仁勳都是座上賓，更令人意外的是與川普鬧翻的特斯拉執行長馬斯克也現身，兩人是否破冰再度成為話題。

▲▼ C羅 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜分享參加白宮晚宴照片，與蘋果執行長庫克相見歡。（圖／翻攝georginagio IG）

凱特王妃演講展大將之風　灰色西裝又帥又美

凱特王妃天鵝絨禮服美翻　戴上女王傳承珠寶更耀眼

ET Fashion

