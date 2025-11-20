潤娥白皙肌膚配紅禮服好出色　竹節長耳環完美襯托「天鵝頸」

▲潤娥穿Oscar de la Renta紅禮服搭配Qeelin高級珠寶出席青龍獎。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓第46屆青龍電影獎昨（19日）晚在首爾舉行，全場焦點都落在夫妻檔玄彬與孫藝真，兩人不僅在台上互動俏皮，還分別奪下影帝與影后大獎，掀起一波高潮。不過除了玄彬夫婦曬恩愛吸睛，女明星們精彩造型也很有看點，主演《凌晨兩點的惡魔》的潤娥以最佳女主角入圍者身分參與盛會，皮膚白皙的她穿上紅色平口禮服，相當出色。





▲潤娥佩戴的Qeelin Bamboo高級珠寶系列白金鑽石耳環鑲嵌粉紅藍寶石。





▲潤娥同時戴上Qeelin Bamboo高級珠寶系列白金鑲嵌粉紅藍寶石與鑽石戒指。

潤娥昨選穿Oscar de la Renta秋冬系列紅色禮服，飄逸的設計展現浪漫風格，胸前裝飾一朵立體花卉更添貴氣，她同時搭配代言的華人珠寶品牌Qeelin Bamboo高級珠寶系列長耳環與戒指，兩件作品均鑲嵌美鑽與粉紅藍寶石，且結合竹節與花卉元素，與她所穿的禮服完美呼應，特別是修長的耳環更加襯托她的「天鵝頸」。





▲潤娥以黑裝配Qeelin麒麟 Xi Xi 系列長項鍊登上《Allure Magazine Korea》封面 。

除了優雅裝扮，潤娥也勇於嘗試不同時尚風格，近日她登上《Allure Magazine Korea》封面，便以個性短髮入境，搭配Qeelin東方美學珠寶，展現率性與摩登的一面。

