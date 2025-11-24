fb ig video search mobile ETtoday

G-SHOCK未來感錶尺寸巨大 　爆桃粉色高調炫目

>

▲▼ G-SHOCk,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK未來感的GA-V01系列新增冰霜白（左起）4,200元、爆桃粉4,200元與烈耀金錶款4,800元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Y3K是「Year 3000」的縮寫，代表一種融合了未來感、科技感和前衛元素的時尚風格，由於受AI、元宇宙、VR/AR 等概念影響，更強調金屬質感、反光材質、透明材質與流線型設計，在G-SHOCK最新GA-V01系列腕錶獲得完美體現，新增爆桃粉、冰霜白與烈耀金3款配色，大膽炫目。

▲▼ G-SHOCk,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK未來感的GA-V01系列爆桃粉腕錶大尺寸設計相當搶眼。

G-SHOCK GA-V01系列錶款擁有49.1 × 58.2 × 19.6 mm超大尺寸，一體式錶圈與錶帶結構搭配大型立體時標與球狀玻璃鏡面，且稜角鮮明的錶殼結構與大型 LCD 融為一體，並以鏤空金屬錶盤堆疊層次，搭配大尺寸指針，形塑前所未見、極具辨識度的潮流外觀;錶款採用指針及數位雙顯示設計，具LED 超亮照明、碼錶、倒數計時、鬧鈴等實用功能，防水200米。

▲▼ G-SHOCk,Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch Neon Emerald Chrono腕錶，4,150元。（圖／翻攝Swatch官網）

有別於G-SHOCK的未來感，Swatch則吹起復古風，為靈感來自80與90年代的Neon系列壯大陣容，當中Neon Emerald Chrono腕錶以80年代Gent錶款為藍本，打造霧面透明綠色錶殼搭配同色系錶圈與紋理霧面紅色錶帶的對比色腕錶，同時採用多色面盤，巧妙呼應當時活力四射、充滿快樂能量氛圍。

►G-SHOCK 戒指錶3,000元上手　完美微縮經典方形錶

►CASIO復古錶親民價2000元入手　雙顯超清晰

關鍵字：

G-SHOCK, Swatch

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

C羅合體「半導體女王」蘇姿丰比讚　3000萬全鑽錶搶鏡

C羅合體「半導體女王」蘇姿丰比讚　3000萬全鑽錶搶鏡

摩納哥王妃冠冕側戴更時髦　鑽石泡泡湧出華麗吸睛

摩納哥王妃冠冕側戴更時髦　鑽石泡泡湧出華麗吸睛

凱特王妃天鵝絨禮服美翻　戴上女王傳承珠寶更耀眼

凱特王妃天鵝絨禮服美翻　戴上女王傳承珠寶更耀眼

浪琴表高振頻錶精準出擊　復古設計迷人 克林姆名畫逾73億天價成交　擠下畢卡索成拍賣史第二貴藝術品 歐米茄海馬Planet Ocean錶變纖薄　線條更銳利、三色陶瓷款任選 凱特王妃演講展大將之風　灰色西裝又帥又美 Dior玫瑰珠寶綻放迷人光彩　粉紅石英款好浪漫 楊紫瓊穿誇張蓬裙變行動彩球　挑染假髮成敗筆 貝克漢冬裝造型不無聊　戴藍面帝舵表秀好品味

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面