G-SHOCK未來感錶尺寸巨大 　爆桃粉色高調炫目

▲G-SHOCK未來感的GA-V01系列新增冰霜白（左起）4,200元、爆桃粉4,200元與烈耀金錶款4,800元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Y3K是「Year 3000」的縮寫，代表一種融合了未來感、科技感和前衛元素的時尚風格，由於受AI、元宇宙、VR/AR 等概念影響，更強調金屬質感、反光材質、透明材質與流線型設計，在G-SHOCK最新GA-V01系列腕錶獲得完美體現，新增爆桃粉、冰霜白與烈耀金3款配色，大膽炫目。





▲G-SHOCK未來感的GA-V01系列爆桃粉腕錶大尺寸設計相當搶眼。

G-SHOCK GA-V01系列錶款擁有49.1 × 58.2 × 19.6 mm超大尺寸，一體式錶圈與錶帶結構搭配大型立體時標與球狀玻璃鏡面，且稜角鮮明的錶殼結構與大型 LCD 融為一體，並以鏤空金屬錶盤堆疊層次，搭配大尺寸指針，形塑前所未見、極具辨識度的潮流外觀;錶款採用指針及數位雙顯示設計，具LED 超亮照明、碼錶、倒數計時、鬧鈴等實用功能，防水200米。





▲Swatch Neon Emerald Chrono腕錶，4,150元。（圖／翻攝Swatch官網）

有別於G-SHOCK的未來感，Swatch則吹起復古風，為靈感來自80與90年代的Neon系列壯大陣容，當中Neon Emerald Chrono腕錶以80年代Gent錶款為藍本，打造霧面透明綠色錶殼搭配同色系錶圈與紋理霧面紅色錶帶的對比色腕錶，同時採用多色面盤，巧妙呼應當時活力四射、充滿快樂能量氛圍。