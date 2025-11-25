fb ig video search mobile ETtoday

玄彬甜摟孫藝真放閃　92萬歐米茄名錶搶鏡

>

▲玄彬 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝真與玄彬在青龍獎封帝后，兩人合體玩四連拍放閃。（圖／翻攝yejinhand IG）

記者陳雅韻／台北報導

玄彬與孫藝真堪稱南韓演藝圈最令人稱羨的夫妻檔，兩人不僅生活幸福美滿，升格當爸媽後事業也再創高峰，雙雙在第 46 屆青龍電影獎獲封影帝與影后，孫藝真於會後甜曬兩幅「四連拍」合照，兩人耍酷、搞笑pose全入鏡，最吸睛莫過於玄彬攬著愛妻，甜蜜指數破表，手腕上的歐米茄（OMEGA）帥錶也搶鏡了。

▲玄彬 。（圖／翻攝IG）

▲玄彬甜摟老婆孫藝真，露出貼身佩戴的歐米茄腕錶。（圖／翻攝yejinhand IG）

擔任歐米茄品牌大使多年，旗下錶款已融入玄彬的日常生活，最常戴著熱門的超霸系列銀史努比獎章50周年紀念版腕錶配NATO錶帶款式，而此次穿著正裝出席青龍獎，他搭配924,000元的海馬潛水300米 42 毫米青銅金腕錶，獨特的配色為他的黑白紳士造型更添活潑氣息。

▲玄彬 。（圖／翻攝IG）

▲玄彬戴的歐米茄海馬潛水300米 42 毫米青銅金腕錶，924,000元。（圖／歐米茄提供）

海馬潛水300米 42 毫米青銅金腕錶以歐米茄獨家青銅金製成，特色是內含獨特成分呈現柔和的粉紅色調，具絕佳抗腐蝕性且不會引起銅綠氧化，讓錶殼與米蘭鍊帶可更長時間內保持自然的銅綠光澤，配備勃根地紅色草酸陽極氧化鋁製錶圈，內載歐米茄8806同軸擒縱大師天文台認證機芯，搭配正式或休閒服裝兩相宜，成為玄彬近期愛錶之一。此外，他的優雅與穩重特質也吸引酒商邀約，成為蘇格蘭威士忌品牌Ballantine’s百齡罈代言人。

▲玄彬 。（圖／翻攝IG）

▲玄彬是蘇格蘭威士忌品牌百齡罈代言人。（圖／翻攝vast.ent IG）

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►孫藝真鏤空禮服露出美背超仙！玄彬紳士造型奪青龍獎　夫妻同框畫面超閃

►風Luxury／勞力士35萬座鐘開賣　「黑水鬼」放大版具萬年曆

關鍵字：

OMEGA, 歐米茄, 玄彬, 孫藝真

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

碧昂絲LV爆乳裝現身F1賽場　火辣造型挨批「萬聖節已過」

碧昂絲LV爆乳裝現身F1賽場　火辣造型挨批「萬聖節已過」

G-SHOCK未來感錶尺寸巨大 　爆桃粉色高調炫目

G-SHOCK未來感錶尺寸巨大 　爆桃粉色高調炫目

C羅合體「半導體女王」蘇姿丰比讚　3000萬全鑽錶搶鏡

C羅合體「半導體女王」蘇姿丰比讚　3000萬全鑽錶搶鏡

C羅相偕未婚妻拜會川普　喬治娜看似腹部凸一包、造型踢鐵板 勞力士免費展覽來了　線上預約走進GMT-Master腕錶世界 摩納哥王妃冠冕側戴更時髦　鑽石泡泡湧出華麗吸睛 台北最老精品百貨12／14正式收攤！推全館出清特賣3折起 星巴克灰貓包太可愛！加碼「貓咪提袋」買飲料也能被療癒 300坪「鴨鴨遊樂場」現身桃園A19　一出站就到晚上更有Fu 別再不吃飯了！營養師：減重更要吃白飯　幫助穩定血糖、相對不易餓

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面