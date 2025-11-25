玄彬甜摟孫藝真放閃　92萬歐米茄名錶搶鏡

▲孫藝真與玄彬在青龍獎封帝后，兩人合體玩四連拍放閃。（圖／翻攝yejinhand IG）

記者陳雅韻／台北報導

玄彬與孫藝真堪稱南韓演藝圈最令人稱羨的夫妻檔，兩人不僅生活幸福美滿，升格當爸媽後事業也再創高峰，雙雙在第 46 屆青龍電影獎獲封影帝與影后，孫藝真於會後甜曬兩幅「四連拍」合照，兩人耍酷、搞笑pose全入鏡，最吸睛莫過於玄彬攬著愛妻，甜蜜指數破表，手腕上的歐米茄（OMEGA）帥錶也搶鏡了。





▲玄彬甜摟老婆孫藝真，露出貼身佩戴的歐米茄腕錶。（圖／翻攝yejinhand IG）

擔任歐米茄品牌大使多年，旗下錶款已融入玄彬的日常生活，最常戴著熱門的超霸系列銀史努比獎章50周年紀念版腕錶配NATO錶帶款式，而此次穿著正裝出席青龍獎，他搭配924,000元的海馬潛水300米 42 毫米青銅金腕錶，獨特的配色為他的黑白紳士造型更添活潑氣息。





▲玄彬戴的歐米茄海馬潛水300米 42 毫米青銅金腕錶，924,000元。（圖／歐米茄提供）

海馬潛水300米 42 毫米青銅金腕錶以歐米茄獨家青銅金製成，特色是內含獨特成分呈現柔和的粉紅色調，具絕佳抗腐蝕性且不會引起銅綠氧化，讓錶殼與米蘭鍊帶可更長時間內保持自然的銅綠光澤，配備勃根地紅色草酸陽極氧化鋁製錶圈，內載歐米茄8806同軸擒縱大師天文台認證機芯，搭配正式或休閒服裝兩相宜，成為玄彬近期愛錶之一。此外，他的優雅與穩重特質也吸引酒商邀約，成為蘇格蘭威士忌品牌Ballantine’s百齡罈代言人。





▲玄彬是蘇格蘭威士忌品牌百齡罈代言人。（圖／翻攝vast.ent IG）

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。