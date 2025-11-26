換季頭皮乾癢怎麼辦？「4個方法」教你快速緩解

▲許多人都曾有換季頭皮乾癢問題。（圖／Unsplash、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

換季時頭皮容易發癢好困擾！其實這時候的頭皮乾癢是因為溫度濕度驟變、皮脂分泌失衡、角質代謝紊亂的綜合結果。想要改善，建議可以從清潔、保濕、舒緩、生活習慣四個方向著手。

#降低刺激、減少角質負擔

清潔部分建議選擇溫和型洗髮精，像是敏感頭皮款、胺基酸洗髮精等等，洗髮水溫也要注意，不要過熱，約控制在36-38°C，因為水溫太熱會破壞頭皮的皮脂膜，會容易加劇乾癢問題。

#做好頭皮保濕

洗完頭之後一定要擦乾頭皮，立刻吹乾，因為悶溼會讓頭皮更易癢，建議頭髮吹八分乾，可以噴上頭皮保濕水，幫助安撫不安頭皮，另外染燙頻率也不能太高，換季時記得間隔久一些，如果真的有染燙需求，記得使用「頭皮隔離」來減低傷害。

#一周一次頭皮護理

當頭皮發炎，做好保濕以後，最重要的就是舒緩，建議一周一次做頭皮護理，可以挑選茶樹或積雪草成分幫助抑菌與舒緩乾癢，另外也可以用溫熱毛巾熱敷2-3分鐘，幫助促進循環，進一步減少緊繃乾癢感。

#調整體內油脂平衡

想要頭皮健康，保持好的生活習慣也很重要，像是睡眠要充足，睡不夠容易加劇乾癢，因為皮膚修復在夜間最旺盛，其次要避免高糖飲食，因為高糖容易使皮脂不穩，容易加重頭皮炎症反應，最後多喝水補充足夠水分，也能讓皮脂膜比較穩定。