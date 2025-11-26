冬季情緒低落？營養師教你「4大快樂荷爾蒙」這樣提升

▲快樂也可以輕鬆養成。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

冬季日照時間減少，日曬不足導致血清素下降，人的情緒容易起伏，隨之而來的就是憂鬱沮喪，要如何感到被愛包圍呢？營養師高敏敏分享，人體中的快樂荷爾蒙掌管我們的情緒，想要提升體內的快樂激素，飲食和生活習慣很重要！

#4種快樂荷爾蒙

☆腦內啡（Endorphin）

腦內啡又被稱作「天然止痛劑」，有助對抗壓力與焦慮、減輕疼痛，讓人感到放鬆又愉悅，想增加腦內啡，可以透過大笑、規律運動、芳香療法，或吃點濃度70%以上的巧克力都有幫助。

☆血清素（Serotonin）

血清素是我們的「情緒穩定劑」，能有助於穩定情緒，增進愉悅感，心情放鬆了也更好眠，想提升血清素，可透過曬太陽、冥想靜心、規律運動、早睡早起都能讓幸福感提升。

☆多巴胺（Dopamine）

多巴胺是讓人有「動力」的關鍵荷爾蒙，當我們完成任務或得到回饋時，多巴胺就會飆升，讓人感受到成就與滿足，想增加多巴胺可以靠設立小目標、做自己喜歡的事、享受過程，保持充足睡眠都有幫助。

☆催產素（Oxytocin）

催產素被稱作「愛的荷爾蒙」，能帶來信任、安全感與歸屬感，也能降低壓力，增加人際親密度，想自然分泌催產素，可以透過擁抱、親吻、稱讚別人，和小孩玩也是快樂來源。

提高快樂激素「這樣吃」

#色胺酸

色胺酸是大腦製造血清素的原料，能安定神經幫助睡眠，建議可從全穀類、乳製品、豆類、堅果、香蕉、雞蛋取得。

#維生素B6、B12、葉酸

協助色胺酸轉化為血清素的必要元素，建議可從腰果、豬肉、蛤蜊、燕麥取得。

#Omega-3脂肪酸

幫助提升血清素分泌，增進好心情，建議可從鮭魚、鯖魚、奇亞籽、亞麻籽、核桃取得。

提高快樂激素「這樣做」

#維持運動習慣

游泳、快走、瑜珈、散步半小時，都能促進多巴胺與腦內啡分泌。

#睡飽飽

每天至少睡滿8小時，幫助身體修復與穩定情緒。

#維持腸道健康

腸道是第二大腦，腸道好菌多，快樂激素就多。

#保健品輔助

適度補充維生素B6、葉酸、魚油，能讓快樂反應更順暢。