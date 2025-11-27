fb ig video search mobile ETtoday

舒華清邁度假照美翻！混搭Isabel Marant洋裝、香奈兒愛心包甜度爆表

記者鮑璿安／綜合報導

南韓人氣女團i-dle的台灣成員舒華近日飛往泰國清邁度假，在社群上分享一系列與好友逛市集、散步的美照，整組照片洋溢著仙女般的度假氛圍，而她穿搭甜美不失仙氣，也成為時尚迷討論焦點。

▲▼ 舒華 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 舒華 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 舒華 。（圖／翻攝自IG）

▲舒華以一件 Isabel Marant 印花連衣裙作為主角，柔軟布料搭配層層暈染的自然色調 。（圖／翻攝自IG）

舒華以一件 Isabel Marant 印花連衣裙作為主角，柔軟布料搭配層層暈染的自然色調，在陽光下呈現輕盈波動，與清邁悠閒的市集背景完美融合。這件裙裝的印花帶有濃厚的民族感，飄逸裙擺讓她在轉身、走動時都像在拍畫報。外搭的則是來自 Mes Demoiselles Paris 的手工感針織衫，品牌由設計總監 Anita Radovanovic 主導，以夢幻、浪漫、波希米亞風格著稱。舒華穿的這件屬於品牌經典款式，色調以奶油、粉褐、煙灰色交錯，像被溫柔晨光籠罩，寬鬆開襟設計讓她看起來既慵懶又甜美，不經意落在肩上的穿法更添度假氣息。

▲▼ 舒華 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 舒華 。（圖／翻攝自IG）

最吸睛的小細節，是她肩上背著的香奈兒（CHANEL）黑色愛心包款，立體愛心輪廓搭配小羊皮柔軟光澤，加上編織鏈帶點綴，甜美又帶點反差酷感，讓整體造型在浪漫基礎上多了一些俐落個性。

舒華, 清邁, 度假, 穿搭, 時尚

