「別因新動作就改變基本姿勢」從運動延伸到人生舞台的成功守則

文／貝姬Becky 圖／幸福文化

抬頭，背直：從健身房到人生舞台的節奏守則



那天在健身房，教練看了我的狀態，便換了個全新的訓練動作，練習時，忽然輕聲提醒了一句：「頭要記得抬起來，背部打直，別因為換了一個新動作就改變基本姿勢。」

這句話本來只是糾正動作姿勢，卻在耳裡響得特別有份量。像有人在一片荒蕪裡撥開了幾層霧，露出一條原本就存在的路。

我突然想到，這不就是我最近的狀態嗎？

幾個月前，我接下了一個新品牌的行銷總監職務。那是歐洲的寢具家飾品牌，熟悉的產業，熟悉的市場節奏，甚至有些合作夥伴的名單我都能倒背如流。照理說，這不會讓我手忙腳亂。

可真正踏入這個斜槓的新舞台後，我才感覺到不同。原本在一人公司，只靠遠端聯繫夥伴的日子裡，我是公司唯一權威的決策者；而這座新舞台，是一潭更大的池子，裡頭有更多的節點、更多的人在同一張網上牽動彼此。消息往來、決策流程、資源分配，全都需要重新適應。

那是一種久違的「群體節奏」感。而這種節奏，時快時慢，並不是全由我掌握。

起初，我試著用原本熟悉的工作方式去融入。結果很快發現，不行。

過去，我的時間表像我家餐桌上的擺盤：每一道菜的位置、份量、先後順序，都是自己安排好的。現在，餐桌變長，人變多，有人先夾走了我原本想先品嘗的菜，有人則把湯匙換成了筷子，大家彼此遷就，也彼此牽制。

而這幾個月最大的感受是：節奏被打亂了。那種被外力牽動、步調被攪動的感覺，讓人不安、心煩，甚至開始懷疑自己是不是在「原有的姿勢」上鬆懈了。

教練的那句話讓我頓時醒了。

「頭要記得抬起來，背部打直，別因為換了一個新動作改變基本姿勢。」

這其實是提醒我：基礎才是支撐的核心。

在健身房裡，無論是做深蹲還是推舉，核心穩定、背部打直，都是保護自己、有效發揮力量的前提。動作可以變，負重可以調，但基本姿勢不能亂。那一刻才意識到，原來工作上的混亂，不是因為新職務，而是因為變動中忘了守住自己的「核心姿勢」。

核心姿勢在人生裡是什麼呢？

對我來說，核心姿勢不是單純的習慣或流程，而是一套內化的價值與節奏感。它可能是「做事前先釐清目標」，可能是「不打沒準備的仗」，也可能是「給自己留一段安靜思考的時間」。

無論外界有多少變動，這套姿勢就像脊椎，支撐著你不被環境壓彎。而一旦姿勢亂了，後面所有的動作都會跑偏──不管再怎麼努力，力氣都用錯了方向。

至於為什麼我會忘了抬頭？

我想，原因有兩個。

第一，是對新挑戰的專注，反而忽略了自己。當全神貫注在新動作、新工作、新關係裡時，很容易忘了回頭看看自己有沒有保持穩定的呼吸和姿勢。就像初學者深蹲時，眼裡只有槓鈴的重量，卻忘了自己已經駝背、腰部沒打直。

第二，是急於證明自己的焦慮。在新的角色裡，我想讓別人知道我可以，於是加快腳步，接更多案子、回更多訊息、做更多準備。

但急於往前衝時，步伐難免紊亂，也更容易被別人的節奏牽走。

那天回到辦公室，我做的第一件事就是重新檢視我的日程表，把那些被「緊急」掩蓋的「重要」任務重新排回來，將每天早上的第一個小時留給自己思考與規畫，且直接砍掉幾個低效會議，甚至重新分配回覆訊息的時段，避免被碎片化的思緒干擾。

這些調整，不是退一步，而是站穩腳步，幫助自己慢慢找回節奏。它不一定能讓外部的節奏變慢，但它能在不同節奏的夾縫裡，保持自己的穩定。

健身房裡，如果訓練姿勢不正確不只是效果不好，還可能受傷。職場和人生也是一樣。

換工作、加角色、跨領域，都像是換了新的訓練動作。動作變難、重量變重，外部聲音更多，這時，需要的不是跟著亂，而是確認自己的核心，為什麼要做這件事？底線在哪裡？力量應該往哪個方向使？當姿勢對了、找到答案，就算外界的節奏像海浪一樣起伏，依然能站穩，使出的動作才有力量。

從那天起，我在工作日的中午安排一個小小的「回正時刻」。有時是走到陽台曬十分鐘的太陽，有時是喝杯咖啡什麼也不做，有時則是翻開筆記本，把腦中混亂的任務寫成清單。

這些看似微不足道的小動作，就像健身時那一口深呼吸，提醒自己抬頭、背直，重新找回核心。

我開始覺得，那句教練的提醒，應該被寫進人生守則裡：「不要因為換了一個新動作，就改變基本姿勢。」因為生活一定會變。工作會變，身邊的人會變，自己也會變。但在這些變化中，如果還能保有那份穩定的姿態，那就能用最有效的方式，把力量發揮在該發揮的地方，而不是被環境牽著跑。

這是一堂人生的姿勢課，姿勢對了，世界再怎麼旋轉，也不會亂了腳步找不到方向。

【推薦書籍】

書名：不完美，才自由

作者：貝姬Becky（宋可欣）

簡介：貝姬Becky，本名宋可欣，百大PODCAST頻道《宋家小館》主持人，《貝姬 Becky》同名粉絲專頁版主，擁有十萬粉絲，同時是歐洲寢具品牌OUIFIE創辦人，曾任百貨精品行銷總監。

出版社：幸福文化

