fb ig video search mobile ETtoday

「別因新動作就改變基本姿勢」從運動延伸到人生舞台的成功守則

>

▲運動,瘦身,健身,體能,。（圖／達志示意圖）

文／貝姬Becky　圖／幸福文化

抬頭，背直：從健身房到人生舞台的節奏守則

那天在健身房，教練看了我的狀態，便換了個全新的訓練動作，練習時，忽然輕聲提醒了一句：「頭要記得抬起來，背部打直，別因為換了一個新動作就改變基本姿勢。」

這句話本來只是糾正動作姿勢，卻在耳裡響得特別有份量。像有人在一片荒蕪裡撥開了幾層霧，露出一條原本就存在的路。

我突然想到，這不就是我最近的狀態嗎？

幾個月前，我接下了一個新品牌的行銷總監職務。那是歐洲的寢具家飾品牌，熟悉的產業，熟悉的市場節奏，甚至有些合作夥伴的名單我都能倒背如流。照理說，這不會讓我手忙腳亂。

可真正踏入這個斜槓的新舞台後，我才感覺到不同。原本在一人公司，只靠遠端聯繫夥伴的日子裡，我是公司唯一權威的決策者；而這座新舞台，是一潭更大的池子，裡頭有更多的節點、更多的人在同一張網上牽動彼此。消息往來、決策流程、資源分配，全都需要重新適應。

那是一種久違的「群體節奏」感。而這種節奏，時快時慢，並不是全由我掌握。

起初，我試著用原本熟悉的工作方式去融入。結果很快發現，不行。

過去，我的時間表像我家餐桌上的擺盤：每一道菜的位置、份量、先後順序，都是自己安排好的。現在，餐桌變長，人變多，有人先夾走了我原本想先品嘗的菜，有人則把湯匙換成了筷子，大家彼此遷就，也彼此牽制。

而這幾個月最大的感受是：節奏被打亂了。那種被外力牽動、步調被攪動的感覺，讓人不安、心煩，甚至開始懷疑自己是不是在「原有的姿勢」上鬆懈了。

教練的那句話讓我頓時醒了。

「頭要記得抬起來，背部打直，別因為換了一個新動作改變基本姿勢。」

這其實是提醒我：基礎才是支撐的核心。

在健身房裡，無論是做深蹲還是推舉，核心穩定、背部打直，都是保護自己、有效發揮力量的前提。動作可以變，負重可以調，但基本姿勢不能亂。那一刻才意識到，原來工作上的混亂，不是因為新職務，而是因為變動中忘了守住自己的「核心姿勢」。

核心姿勢在人生裡是什麼呢？

對我來說，核心姿勢不是單純的習慣或流程，而是一套內化的價值與節奏感。它可能是「做事前先釐清目標」，可能是「不打沒準備的仗」，也可能是「給自己留一段安靜思考的時間」。

無論外界有多少變動，這套姿勢就像脊椎，支撐著你不被環境壓彎。而一旦姿勢亂了，後面所有的動作都會跑偏──不管再怎麼努力，力氣都用錯了方向。

投資,工作,理財,電腦,事業,,。（圖／達志示意圖）

至於為什麼我會忘了抬頭？

我想，原因有兩個。

第一，是對新挑戰的專注，反而忽略了自己。當全神貫注在新動作、新工作、新關係裡時，很容易忘了回頭看看自己有沒有保持穩定的呼吸和姿勢。就像初學者深蹲時，眼裡只有槓鈴的重量，卻忘了自己已經駝背、腰部沒打直。

第二，是急於證明自己的焦慮。在新的角色裡，我想讓別人知道我可以，於是加快腳步，接更多案子、回更多訊息、做更多準備。

但急於往前衝時，步伐難免紊亂，也更容易被別人的節奏牽走。

那天回到辦公室，我做的第一件事就是重新檢視我的日程表，把那些被「緊急」掩蓋的「重要」任務重新排回來，將每天早上的第一個小時留給自己思考與規畫，且直接砍掉幾個低效會議，甚至重新分配回覆訊息的時段，避免被碎片化的思緒干擾。

這些調整，不是退一步，而是站穩腳步，幫助自己慢慢找回節奏。它不一定能讓外部的節奏變慢，但它能在不同節奏的夾縫裡，保持自己的穩定。

健身房裡，如果訓練姿勢不正確不只是效果不好，還可能受傷。職場和人生也是一樣。

換工作、加角色、跨領域，都像是換了新的訓練動作。動作變難、重量變重，外部聲音更多，這時，需要的不是跟著亂，而是確認自己的核心，為什麼要做這件事？底線在哪裡？力量應該往哪個方向使？當姿勢對了、找到答案，就算外界的節奏像海浪一樣起伏，依然能站穩，使出的動作才有力量。

從那天起，我在工作日的中午安排一個小小的「回正時刻」。有時是走到陽台曬十分鐘的太陽，有時是喝杯咖啡什麼也不做，有時則是翻開筆記本，把腦中混亂的任務寫成清單。

這些看似微不足道的小動作，就像健身時那一口深呼吸，提醒自己抬頭、背直，重新找回核心。

我開始覺得，那句教練的提醒，應該被寫進人生守則裡：「不要因為換了一個新動作，就改變基本姿勢。」因為生活一定會變。工作會變，身邊的人會變，自己也會變。但在這些變化中，如果還能保有那份穩定的姿態，那就能用最有效的方式，把力量發揮在該發揮的地方，而不是被環境牽著跑。

這是一堂人生的姿勢課，姿勢對了，世界再怎麼旋轉，也不會亂了腳步找不到方向。

【推薦書籍】

工作。（圖／幸福文化）

書名：不完美，才自由

作者：貝姬Becky（宋可欣）

簡介：貝姬Becky，本名宋可欣，百大PODCAST頻道《宋家小館》主持人，《貝姬 Becky》同名粉絲專頁版主，擁有十萬粉絲，同時是歐洲寢具品牌OUIFIE創辦人，曾任百貨精品行銷總監。

出版社：幸福文化

關鍵字：

幸福文化, 工作, 職場, 運動, 練習

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

看似無害「其實城府超深」星座Top 3！第一名手段高明讓人不小心中計

看似無害「其實城府超深」星座Top 3！第一名手段高明讓人不小心中計

再愛也走不下去？盤點「不適合的感情」4 大特點　拖越久越痛苦

再愛也走不下去？盤點「不適合的感情」4 大特點　拖越久越痛苦

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　先喝道3款風味茶好友分享

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　先喝道3款風味茶好友分享

巨城周年慶11／27登場　百間快閃店30%首進新竹再加碼萬元抽獎 典型「重友輕色」星座Top 3！第一名超級顧朋友　戀人也搶不走 趙露思也在喝！！冬日3款「暖心美顏茶」食譜公開　 沛納海全數字錶盤超清晰　防水300米大勝同類錶款 Threads史上日本藥妝最值得買10款推薦　長效保濕口罩、美白牙膏必囤 義大利美女網紅翻車　涉慈善蛋糕詐欺恐坐牢 年紀越大越有孤獨感？3個方法穩定心中落差更踏實

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面