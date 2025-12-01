fb ig video search mobile ETtoday

指責掩蓋關心讓孩子恐懼分享？建立「心理安全感」的5個日常練習

文／貝姬Becky　圖／幸福文化

返校日的心理安全感

暑期的返校日，對一位母親而言，常像是一次溫柔卻帶著力量的「回到正軌」。

早晨的廚房裡，煎蛋的香氣與水壺滾沸的聲音交織成熟悉的背景樂。我輕輕推開房門，喊著孩子的名字，催他起床，送他到學校。校門口，他的背影漸行漸遠，消失在人潮中，這一幕就像是翻開了久違的一頁日常──送完孩子、回家、打開電腦、開始工作。

那天只是半天課，我心裡已經替下午的時間排好了個人行程，依照孩子前一晚說的話，中午放學後，他應該會和同學去吃東西再回家。孩子長大了，得學著半放手，不再像早些年那樣，整天把他圈在自己懷裡。

然而，就在一場線上會議的中途，玄關傳來一聲「喀噠」，門鎖被轉開的聲音打斷了鍵盤敲擊的節奏。孩子回來了。

他手裡拿著一杯飲料，笑嘻嘻地遞過來。杯套上印著熟悉的貼紙，去冰、半糖，連甜度都一絲不差。那一刻，感覺心裡有一小片柔軟被輕輕碰觸到。

「哇，好貼心啊！這杯哪來的？」忍不住帶著驚喜地問。

「打掃的時候太無聊，就翻牆去對面街上買啊！」他的語氣雲淡風輕，像是在說一件尋常小事。
我愣住了。

「翻牆」這兩個字在腦中瞬間展開各種畫面，高高的圍牆、摔下來的可能、被老師發現的後果……那一秒，母親的本能是責備，很想立刻指出危險和不當。但身為媽媽都曉得，如果此刻用批判的語氣質問，孩子會立刻築起防備牆，原本主動分享的小小安全感，會像被風吹熄的火苗般瞬間消失。

我選擇深吸一口氣，只是輕輕地「嗯」了一聲，接著和他聊起飲料的味道，像是什麼事也沒發生過。接著話題慢慢地，像石子丟進水面後的漣漪般，波紋自然地平息。

▲家庭,居家,小孩,社會,教育。（圖／達志示意圖）

直到晚上，吃飯時我們坐在餐桌邊，一邊聊著學校的趣事，我順口提起：「謝謝你今天那杯飲料，真的很好喝。不過啊！翻牆會讓媽媽很擔心，萬一受傷了怎麼辦？翻牆這件事是有點調皮搗蛋，下次想喝的話，等放學再去買，好嗎？」

他靜靜聽著，沒有爭辯，只是點點頭，低聲說：「好啦！下次不會了。」

那一刻，我鬆了一口氣，也再次確認，理解與提醒是可以並存的。

後來我想起，「心理安全感」這個詞，雖常出現在職場管理書籍裡，但它的起點，其實是在家。

職場上說的，是「讓團隊敢於表達真實想法，不怕出錯」。家裡則是「讓孩子敢說真話，不怕被罵」。

家庭，是人生的第一個社會基本單位。這個區域不以績效評分，而是培養信任、韌性與真誠的土壤。

心理安全感不是靠單一行為建立，而是在一次次生活情境中被累積出來的。當孩子發現，他可以在家中談任何事，不論內容是小小的好事，還是看似「不該」做的冒險，他都不會第一時間迎來責備，那麼家，就成了他面對外界最安心的港口。
在孩子成長的過程中，父母總是在「立刻糾正」與「先聽完」之間拉扯。當然，安全第一的直覺是重要的，但若每一次的回應都是批評與規範，孩子可能會選擇沉默，因為他知道，說出來的結果是被責罵。

這不是縱容，而是一種延後處理的智慧。

在那個瞬間，我忍住衝動不指責，因為我更在意的是，讓他保有願意分享的勇氣。真正的教育，不只是糾正錯誤的行為，而是引導孩子在信任中，自己看見行為的風險與後果。

常覺得，經過家庭歷練的女性，在個性上多了一份沉著與柔韌。那種能力，不是來自書本，而是來自日復一日的生活試煉。

我們在廚房裡、在深夜的對話裡、在一杯飲料的遞交之間，學會了在驚訝與擔憂中，先穩住情緒，再守住信任。這樣的經驗，可以在面對突發狀況時，能更快權衡「此刻最重要的是什麼」。

有時，是立即的防護；有時，是先接住對方的心。後者，雖然看不見立刻的成果，卻能在未來回頭看時，發現是最值得慶幸的選擇。

▲家庭,居家,小孩,社會,教育。（圖／達志示意圖）

心理安全感，像是一種循環。

孩子在安全的環境中長大，學會表達與傾聽，將來在外界，也許會更懂得尊重與信任他人。而當在外懂得尊重互動的人回到家庭，會回過頭延續這份氛圍，讓家人和下一代同樣在信任中成長。

對女性而言，心理安全感更是一種內在的基石。當我們在生活中不斷給予他人安全感的同時，也要記得為自己創造一個可以安放心靈的角落，也許是一段安靜的閱讀時間，也許抿一口酒，又或是獨自走在午後的街道，戴上耳機聽著自己喜歡的音樂。

唯有自己內心穩定、柔軟且有力量，才能在面對孩子、伴侶、家人和同事時，真正成為那個可以被依靠的存在。

那天的飲料事件，在生活裡看似微不足道，但我知道，它是一個小小的分水嶺。它再次回應，與孩子的教養互動不只是糾正錯誤行為，更是保護對方願意分享的心。心理安全感，從來不是一句口號，而是一次次對話中，用耐心和理解累積出來的結果。

而家，就是這一切的起點。

小練習：讓孩子感到心理安全的五個日常練習

．先聽後問：當孩子分享時，不論內容是令人驚訝、困惑，甚至有點「不對勁」，先聽完再提出問題，避免他因為中途被打斷而關上心門。

．用情緒回應，而非立刻糾正：與其第一時間糾正，不如先回應他的感受。例如：「你那時應該覺得很有趣吧？」等孩子覺得心情被接住後，再引導他思考行為的後果。

．日常中留白：不要把生活行程排得太滿，給孩子也給自己留一點無目的的相處時間。很多真心話都是在不經意的時刻流出來的。

．分享自己的故事：偶爾說說自己小時候的冒險、犯錯和被原諒的經驗，讓孩子知道，真實和不完美可以被接納。

．肯定行為背後的用心：即使行為需要修正，也要先看到背後的善意或動機。例如：先讚賞「你想到媽媽喜歡這杯飲料」再談「翻牆的危險」。這會讓孩子學會分辨行為與人本身的價值可以分開。
 

【推薦書籍】

工作。（圖／幸福文化）

書名：不完美，才自由

作者：貝姬Becky（宋可欣）

簡介：貝姬Becky，本名宋可欣，百大PODCAST頻道《宋家小館》主持人，《貝姬 Becky》同名粉絲專頁版主，擁有十萬粉絲，同時是歐洲寢具品牌OUIFIE創辦人，曾任百貨精品行銷總監。

出版社：幸福文化

幸福文化, 工作, 職場, 運動, 練習

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

推薦閱讀

關穎戴千萬元項鍊、張清芳穿12萬元皮草　許瑋甯、邱澤婚宴賓客穿搭一次看

關穎戴千萬元項鍊、張清芳穿12萬元皮草　許瑋甯、邱澤婚宴賓客穿搭一次看

美周記／Aesop推出「典藏版手部清潔露」全球僅1900瓶

美周記／Aesop推出「典藏版手部清潔露」全球僅1900瓶

泡湯季節到！宜蘭礁溪秋冬最Chill美食地圖揭密　六間快收藏

泡湯季節到！宜蘭礁溪秋冬最Chill美食地圖揭密　六間快收藏

百貨周慶慘「新竹巨城卻擠爆」　周慶首日破16萬人次 再愛也走不下去？盤點「不適合的感情」4 大特點　拖越久越痛苦 陳喬恩旅行出動愛馬仕小包　掛上經典小馬更可愛 冬天洗完衣物仍有悶臭味？「5招」教你衣物洗後潔淨清香 邱澤婚宴戴百萬「錶王」　金光閃閃當最帥新郎 2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有是耶誕最應景 普發一萬買球鞋5雙推薦！adidas聯名愛馬仕男裝設計師必收、鬼塚虎雪靴太Q

