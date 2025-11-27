fb ig video search mobile ETtoday

整理衣櫃不知道如何下手？專家：「4類衣物」必須先捨棄

>

▲整理衣櫃有技巧，該丟的就不要捨不得。（圖／Unsplash，以下同）

▲整理衣櫃有技巧，該丟的就不要捨不得。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣正式轉涼，終於可以拿出冬衣、外套了！剛好也是整理衣櫃的好機會，如果還不知如何下手，教你幾個實用原則，跟著做就沒錯！

#做好分類，減少混亂

先將衣服分成四類：「常穿的」、「偶爾穿的」、「幾乎沒穿的」、「已毀損或變形的」。這樣有助於判斷哪些該收、哪些該捨。

#最該丟掉的4類衣物

有些衣服放了好久就是捨不得丟，收納專家列出4種類別提醒你必須該捨棄。

1. 已經明顯損壞的衣服：例如破洞、起毛球、泛黃、鬆垮等狀況，即使情感上難割捨，也不再適合穿出門。

2. 尺寸不合的衣物：不論是太大還是太小，穿起來不舒適也不顯氣質，往往只會堆在角落。

3. 風格過時或自己已不喜歡的款式：如果一年內沒穿過，且未來也沒計畫穿，就該果斷淘汰。

4. 功能重複的衣物：如5件黑色T恤但只輪穿其中2件，可以精簡多餘的部分。

▲▼專家教你整理衣櫃　4類衣物必須先捨棄 。（圖／Unsplash）

#以「實穿率」為標準

「你過去一年是否穿過它？」是判斷去留的關鍵問題。如果答案是否定的，即使當初很貴，也該考慮捨棄。

#未來適用性與風格一致性

留下那些能與你目前風格搭配、材質良好、剪裁耐看的衣服，讓下次換季更輕鬆。

透過這樣的篩選與整理，你不但能釋放衣櫃空間，也更容易打造清爽、符合自我風格的穿搭系統。換季不是單純收納，而是一次對生活品味的更新。

衣櫃整理, 換季收納, 衣物淘汰, 穿搭技巧, 生活品味

