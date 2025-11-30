fb ig video search mobile ETtoday

HOLA「聖誕小樹製造所」限期回歸　開賣60公分聖誕樹小宅剛剛好

▲HOLA「聖誕小樹製造所」限期回歸。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

HOLA 每年超熱門的「聖誕小樹製造所」，在歲末即將來臨時限期回歸，重新推出去年熱銷逾 4,700 棵的 60 公分客製化小聖誕樹，並將吊飾種類擴大至 150 多款，從羊毛氈、布藝到玻璃、木頭、天然纖維都有，標榜能依喜好自由搭配。今年更首度與《藍色小精靈》合作，推出限定吊飾與針織聖誕襪，讓整體系列更具收藏感。快閃店同步展開巡迴，讓民眾能在不同城市體驗組裝小樹的儀式感。

針對目前主流的小宅，HOLA 推出的 60 公分「聖誕小樹」主打體積小、能折起收納，適合放在邊櫃、玄關或孩子房。系列共有七款樹型，其中包含一款限定粉紅小樹，外觀較偏柔和色系，搭配樹頂星、燈串、緞帶與各式吊飾後能營造不同風格。為了讓「隨選搭配」更容易，今年店內一次搜羅超過 150 款吊飾，主題從簡約木質、編織感，到動物、角色造型都有，讓小體積也能呈現完整的節慶視覺。

▲ 限定粉紅小樹。

今年的另一亮點是《藍色小精靈》聯名也加入吊飾行列，除兩款樹脂吊飾外，也推出五款刺繡吊飾與針織聖誕襪，並於現場設置大型拍照裝置增加互動性。快閃活動即日起巡迴新竹巨城、誠品生活南西與大稻埕貨櫃碼頭陸續登場。

耶誕節即將登場，IKEA推出的 VINTERFINT 耶誕系列今年以「怪萌趣味」為主題，以「從日常出發的節慶設計」為概念，把日常小物放大、變形，從鈕扣托盤到巨型火柴燈，都有一種既熟悉又可愛的幽默感。新品共超過 200 款，價格從 49 元起，涵蓋燈飾、抱枕、蠟燭、桌巾、禮物包裝紙等節慶用品，讓人輕鬆替家裡加一點耶誕味。

▲IKEA VINTERFINT耶誕系列。（圖／品牌提供） ▲IKEA VINTERFINT耶誕系列。（圖／品牌提供）

▲VINTERFINT鈕扣托盤售價499元；STRÅLA LED火柴形落地燈售價799元。

今年被「放大」後的日常小物，成為最吸睛的元素。VINTERFINT 托盤將紅色鈕扣變成 30 公分大的圓形托盤，兼具實用與趣味，放茶點或當餐桌裝飾都吸睛；STRÅLA 火柴形 LED 落地燈則用三支巨型木質火柴組成燈架，開燈時像是點亮冬夜的小火花；另一款 STRÅLA 禮物盒桌燈 造型就像拆不完的驚喜禮物，擺在窗邊或床頭，氣氛瞬間滿點。

▲STRÅLA禮物盒桌燈售價499元；糖果靠枕售價699元。
 

▲STRÅLA LED裝飾吊燈，售價699元。

若想讓客廳多點節慶氛圍，可讓 VINTERFINT 糖果造型靠枕來加分，柔軟好抱、紅綠格紋的造型像極了耶誕糖果，而 STRÅLA LED 裝飾吊燈採球形設計，可兩段式調光，掛在餐桌上或玄關都能增添溫度。

關鍵字：

HOLA, 聖誕小樹製造所, 客製小樹, 聖誕吊飾, 藍色小精靈, 聖誕選物, 耶誕, ikea

