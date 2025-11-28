「誠品生活時光」年底全數收攤　誠品：展店會持續大小並行

▲誠品生活時光淡水英專店在2023年開幕，是誠品小型社區店業績最好的門市。（圖／誠品書店臉書）



記者蔡惠如／綜合報導

新北市淡水英專路夜市裡的「誠品生活時光」淡水英專店，開幕僅兩年多便傳出將結束營業。誠品也已在官網公告，店鋪將營業至 12／31，並同步推出全館書籍 79 折起、非書類商品 85 折起與滿千送百回饋。誠品對此正式回覆，其為疫情推出的實驗店型。意指為短期策略，但之後仍會以「大小並行」模式展店。

誠品生活時光最早於內湖瑞光店啟動，是誠品嘗試「社區型店舖」的第一步。當時因疫情影響，多數消費者習慣在住家附近採買，社區店因此獲得切入點，希望讓民眾能在日常生活圈接觸誠品的書籍與選品，同時也導入線上商品與書庫做延伸，當初對外還表示希望在 3 年後做到 100 店規模。

然而隨著疫情淡去、網購滲透率逐年提高，「生活圈採買」不再是唯一需求，社區型小店面臨客群規模有限、客單價難拉升的現實挑戰，營運難度逐漸浮現，內湖瑞光店在今年 5／25 結束營業，萬華萬大店則在 6 月中收攤，僅剩的淡水英專店則在 12 月底結束營業，反映了此類型店舖在市場變化下的壓力。

許多淡水居民聽聞結束營業後，在社群上分享感受，有人感到可惜，認為店內氛圍舒適、孩子也喜歡逛書區；也有人指出線上書店折扣高、實體書店以原價銷售較吃虧；甚至有網友坦言店的位置與風格不算突出，「進去逛一圈就出來」，直言淡水英專店並不容易吸引穩定客流。

對此誠品未直接提及收攤原因，僅回覆「誠品生活時光淡水英專店」為疫情期間推出的實驗店型，將營業至今年 12／31 止，誠品持續以「大小並行」策略展店，不受限坪數因應讀者民眾的需求規畫合適店型，2025 年已展開台南獨棟大店和台灣最南端的恆春限定店等店點。結合誠品線上虛實融合的營運模式，將持續打造在地居民、遠地觀光旅客皆可獲得身心靈療癒的閱讀與文化生活場所，英專店也推出感恩回饋活動，商品全面 79 折起。