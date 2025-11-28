fb ig video search mobile ETtoday

「誠品生活時光」年底全數收攤　誠品：展店會持續大小並行

>

▲▼誠品生活時光淡水英專店在2023年開幕。（圖／誠品書店臉書）

▲誠品生活時光淡水英專店在2023年開幕，是誠品小型社區店業績最好的門市。（圖／誠品書店臉書）

記者蔡惠如／綜合報導

新北市淡水英專路夜市裡的「誠品生活時光」淡水英專店，開幕僅兩年多便傳出將結束營業。誠品也已在官網公告，店鋪將營業至 12／31，並同步推出全館書籍 79 折起、非書類商品 85 折起與滿千送百回饋。誠品對此正式回覆，其為疫情推出的實驗店型。意指為短期策略，但之後仍會以「大小並行」模式展店。

誠品生活時光最早於內湖瑞光店啟動，是誠品嘗試「社區型店舖」的第一步。當時因疫情影響，多數消費者習慣在住家附近採買，社區店因此獲得切入點，希望讓民眾能在日常生活圈接觸誠品的書籍與選品，同時也導入線上商品與書庫做延伸，當初對外還表示希望在 3 年後做到 100 店規模。

然而隨著疫情淡去、網購滲透率逐年提高，「生活圈採買」不再是唯一需求，社區型小店面臨客群規模有限、客單價難拉升的現實挑戰，營運難度逐漸浮現，內湖瑞光店在今年 5／25 結束營業，萬華萬大店則在 6 月中收攤，僅剩的淡水英專店則在 12 月底結束營業，反映了此類型店舖在市場變化下的壓力。

許多淡水居民聽聞結束營業後，在社群上分享感受，有人感到可惜，認為店內氛圍舒適、孩子也喜歡逛書區；也有人指出線上書店折扣高、實體書店以原價銷售較吃虧；甚至有網友坦言店的位置與風格不算突出，「進去逛一圈就出來」，直言淡水英專店並不容易吸引穩定客流。

對此誠品未直接提及收攤原因，僅回覆「誠品生活時光淡水英專店」為疫情期間推出的實驗店型，將營業至今年 12／31 止，誠品持續以「大小並行」策略展店，不受限坪數因應讀者民眾的需求規畫合適店型，2025 年已展開台南獨棟大店和台灣最南端的恆春限定店等店點。結合誠品線上虛實融合的營運模式，將持續打造在地居民、遠地觀光旅客皆可獲得身心靈療癒的閱讀與文化生活場所，英專店也推出感恩回饋活動，商品全面 79 折起。

關鍵字：

誠品, 淡水英專, 實驗店, 關閉, 促銷, 收攤, 誠品生活時光, 淡水熄燈, 社區型書店, 實體書店挑戰, 網購衝擊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

看似無害「其實城府超深」星座Top 3！第一名手段高明讓人不小心中計

看似無害「其實城府超深」星座Top 3！第一名手段高明讓人不小心中計

再愛也走不下去？盤點「不適合的感情」4 大特點　拖越久越痛苦

再愛也走不下去？盤點「不適合的感情」4 大特點　拖越久越痛苦

絕不忍受邋遢！超愛美星座Top 3 公開　獅子超肯花錢不手軟

絕不忍受邋遢！超愛美星座Top 3 公開　獅子超肯花錢不手軟

留長髮還是短髮？1把尺找出「5.7黃金比例」　秒知妳最適合的長度 40歲謝欣穎分享保養心法　「手肘、後頸」最容易洩漏年齡 星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　先喝道3款風味茶好友分享 陳喬恩旅行出動愛馬仕小包　掛上經典小馬更可愛 整理衣櫃不知道如何下手？專家：「4類衣物」必須先捨棄 年紀越大越有孤獨感？3個方法穩定心中落差更踏實 遠距離戀愛如何走得長久？「3心法公開」抓住節奏比天天聊更重要

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面