LIFE經典／隨潮汐升降的建築AquaPraça　可能是未來氣候變遷的解答

>

▲適應性建築AquaPraça。（圖／翻攝CRA-Carlo Ratti Associati and Höweler + Yoon）

記者蔡惠如／綜合報導

在巴西北部的貝倫市，一座名為 AquaPraça 的漂浮文化廣場悄悄成為 COP30 氣候峰會的焦點。這座平台設置在亞馬遜河系的瓜雅拉灣，面積 400 平方公尺，看起來像是水面上的小型公共廣場，但它真正的特色，是能夠隨著潮汐升降，自動調整高度。

AquaPraça 的設計由 CRA-Carlo Ratti Associati 與 Höweler + Yoon 共同完成，理念很簡單，如果極端氣候改變了環境，建築就應該改變自己，而不是要求環境退讓。平台利用阿基米德浮力原理讓自己漂浮，因此能自然跟著水位上下移動。這在潮差可達四米的亞馬遜三角洲尤其重要，也讓遊客第一次能以貼近水面的角度觀察河口環境。

該建築最早在 2025 年威尼斯建築雙年展以初版亮相，隨後被運至貝倫，成為今年 COP30 的義大利館主建築。峰會結束後，義大利將把它捐給巴西，由帕拉州政府管理，未來會被定位為社區使用的文化平台，舉辦活動、展覽和氣候相關的公共討論。

AquaPraça 漂浮平台本身沒有誇張造型，反而刻意保持輕量、簡潔的樣子，重點放在與水的互動。站在平台上時，腳下的高度會因潮汐不同而有所變化。平台的結構由義大利鋼構公司 Cimolai 製作，從設計、建造到所有認證全程只花了五個月。

今年 11／10～11／21，AquaPraça 在貝倫港作為義大利館對外開放。會後則停留在亞馬遜河水系，成為當地可長期使用的文化空間。未來可能會舉辦教育活動、社區對話、甚至表演與市集，轉變為真正屬於在地居民的公共場所。

AquaPraça, 漂浮文化廣場, COP30, 適應性建築, 亞馬遜河口, CRA-Carlo Ratti, Höweler + Yoon, 永續設計, 義大利館

