條件不錯但沒桃花　5個「隱性公主病徵兆」你也有嗎？

▲女性,女生,性感,噘嘴,公主病,裝可愛。（圖／unsplash）

▲即使是獨立自主的女性，還是會有一些公主病行為。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

在外人眼中你條件好，也很容易相處，但每次遇到不錯對象，經過一段曖昧相處後對方總是先止步，即使你對公主病的女生也很反感，但或許「隱性公主病」也在你身上。想知道自己是否有這種隱性公主病嗎？以下這五點特徵或許能幫助你進行反思。

偏好被特殊對待
如果你總是希望在人群中受到特殊的關注和照顧，喜歡在朋友聚會中成為焦點，或是期待別人為你提供「特別的待遇」，這可能是你希望自己像公主一樣特殊的表現，只是比較低調。

▲女性,女生,性感,噘嘴,公主病,裝可愛。（圖／unsplash）

對物質執著
對物質方面有著特別的執著，比較顯性的情況包括喜歡擁有名牌物品、奢華的配飾，並對自己的外表和穿著有著高要求，或是對某些物質方面你絕對無法妥協，甚至要求對方也要達到。這可能反映出你渴望被周圍的人看作是高貴而特別的。

缺乏實際能力
如果你經常希望別人為你做事，而不願意自己去嘗試或付出努力，或是你以高標準去要求某些事，卻對別人要求你的事情，覺得不近人情，這種不對等的模式，會令人跟優雅、聰明和自立的形象有一段距離，比較偏向強詞奪理。

▲女性,女生,性感,噘嘴,公主病,裝可愛。（圖／unsplash）

認為自己與眾不同
你認為自己和別人不同凡響，並且認為自己應該受到特別的對待，或許你覺得自己隱藏得很好，但其實很容易露出破綻，很多人否認自己認為應該享受優越的地位，但心中確實是有高低之分，問問自己對於街上流浪漢跟移工的交往態度，就能知道你有沒有優越感。

對於批評很敏感
對於他人的批評或反饋特別敏感，可能是因為你希望自己被人稱讚和讚美。這可能是隱性公主病的一個表現，因為你更關心自己的形象，而排斥接受任何負面評價，雖然表面不會顯露出來。

▲女性,女生,性感,噘嘴,公主病,裝可愛。（圖／unsplash）

若以上徵兆有一兩個符合自己，也不代表你就真的有嚴重的公主病，每個人或多或少都會有以上的情況，重要的是保持平衡，練習保持真實和謙遜，並時刻關心他人的感受。如果你發現自己在某些方面有待改進，那麼這也是一個讓自己成長的好機會。

公主病, 隱性行為, 女性心理, 自我成長, 情感分析

