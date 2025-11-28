fb ig video search mobile ETtoday

舒華甜當SKECHERS聖誕大使美照曝光！Giselle帶火Wacky WiLLY冬季潮流

記者鮑璿安／綜合報導

粉絲們入手冬季新款的同時也能追星！SKECHERS 宣布由舒華擔任「聖誕大使」，腳踩厚底鞋公開全新節慶氛圍美照；而韓系街潮品牌 Wacky WiLLY 則由 aespa 成員 Giselle 率先演繹新品，並推出必搶的限量小卡，超級值得珍藏。

▲舒華化身可愛的聖誕大使，穿上 SKECHERS UNO RYZE 鞋款驚喜登場。（圖／品牌提供）

▲SKECHERS D'LITES 人氣老爹鞋，建議售價$3190；SKECHERS D'LITES 珍珠蝴蝶結建議售價$3490。

SKECHERS 在今年聖誕檔期特別邀請舒華拍攝宣傳影片，她身穿 UNO RYZE 鞋款，影片中「神秘大手」偷走經典黑白 HOTSHOT 鞋款的橋段也讓粉絲會心一笑，而舒華更直呼今年最想收到的聖誕禮物就是 SKECHERS 鞋。延續熱度，品牌於 12/1 推出全新 SKECHERS × SHUHUA 語音卡背限量小卡組，同樣以舒華全新形象照打造，背面掃描 QR Code 便能聽到她親錄語音。

▲街頭品牌 Wacky WiLLY 則在本季持續走韓系潮流路線，由 Giselle 率先演繹蓬蓬羽絨、ripstop 防撕裂外套與毛絨單品。（圖／品牌提供）

街頭品牌 Wacky WiLLY 則在本季持續走韓系潮流路線，由 Giselle 率先演繹蓬蓬羽絨、ripstop 防撕裂外套與毛絨單品，展現她標誌性的酷甜氣質。品牌以輕量蓬鬆剪裁結合幽默角色視覺，呈現冬季可愛又帶態度的風格。最受粉絲關注的亮點是 Giselle 限量小卡，自 12/5 起在台北新光 A11 櫃位單筆消費滿 NT$2,000 即可獲得，並附贈可愛髮圈，數量有限、送完為止。

舒華, SKECHERS, aespa, WackyWiLLY, 限量小卡

