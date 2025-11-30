統一超商推「噶瑪蘭威士忌咖啡」　還有酒香思樂冰滿滿大人味

fb ig video search mobile ETtoday

▲統一超商推「噶瑪蘭威士忌咖啡」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

入冬後的第一杯暖意，今年多了一點酒香。CITY PRIMA 與噶瑪蘭威士忌首度合作，推出期間限定的「精品威士忌拿鐵微醺組合」，把單一麥芽威士忌的果香與精品拿鐵的奶香融合，打造出適合冬天夜裡、下班路上，或週末想獨處片刻時的小酌風味。這款組合從即起至 12／9 在全台 7-ELEVEN 精品咖啡門市限量販售，售價 189 元。

今年的聯名選用噶瑪蘭「珍選 No.1 單一麥芽威士忌」作為主味調，帶熱帶水果熟成香氣與輕柔香草調性，在奶泡與咖啡的花香、柑橘調襯托下，轉化成更細緻、層次感更明顯的香氣。溫度讓酒香散開，奶香則讓酒體變得溫和，兩者融合後，是那種冬天手握一杯時，會想慢慢喝、慢慢暖的味道。

「精品威士忌拿鐵微醺組合」以一杯 CITY PRIMA 大杯精品拿鐵搭配 50ml 噶瑪蘭珍選 No.1 單一麥芽威士忌組成。拿鐵奶泡綿密，基底咖啡偏柔順；迷你威士忌瓶身等比例縮小，攜帶感提升，也方便依個人口味自行調整比例。售價 189 元，自即日起至 12／9 限量販售。

除了熱飲，聯名也延伸出「大人的思樂冰」。以思樂冰冰沙加入噶瑪蘭珍選 No.1，入口先是熟悉的冰沙甜味，接著帶出太妃糖與水果調的酒香，介於清爽與微醺之間，適合天氣晴冷、但不想喝熱飲的時候。組合為任一口味大杯思樂冰搭配 50ml 威士忌，優惠價 120 元，販售至 12／23。

臺虎精釀、高原騎士威士忌與 TCRC 二度合作推出「威香調啤 Wee Boilermaker」，主打釀造 × 蒸餾 × 調製三種工藝結合，靈感來自美國經典調酒 Boilermaker，原意是將威士忌加入啤酒中喝法，這次重新詮釋為單一罐裝的混血啤酒，酒體更清爽、強調平衡，不走厚重路線，以啤酒呈現威士忌香氣。  

酒款以清爽型拉格為基底，帶焦糖餅乾、烤土司的烘焙香氣，並融入高原騎士 12 年單一麥芽威士忌的石楠花蜜、煙燻與雪莉桶香調，讓威士忌的厚度與啤酒的暢快在同一口中呈現，入口滑順、氣泡細緻。包裝設計取材奧克尼群島海岸景色，以霧面漸層呈現島嶼的天空、草地與大海意象，為整體風味增加故事感，330ml 罐裝售價150元，全台限量供應。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

噶瑪蘭, CITY PRIMA, 微醺咖啡, 酒香拿鐵, 冬季飲品, 大人的思樂冰, 臺虎, 高原騎士

