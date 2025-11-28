Jennie變身小熊軟糖設計師！Haribo聯名服飾甜度爆表　Y2K風超想全包

記者鮑璿安／綜合報導

BLACKPINK 成員 Jennie 再度帶來驚喜合作！這次她攜手德國百年糖果品牌 Haribo 推出全新聯名系列，將她個人專輯《Ruby》的代表紅、黑配色延伸到服飾與配件，融合 Haribo 經典小熊元素，打造出甜中帶酷的全新時尚語彙，可愛與率性並存的設計，一釋出就掀起粉絲搶購。





▲BLACKPINK 成員 Jennie 攜手德國百年糖果品牌 Haribo 推出全新聯名系列，以「Haribo Ruby Hearts」為主題 。（圖／品牌官網）

整個系列以「Haribo Ruby Hearts」為主題，延伸 Jennie 的標誌性符號，包括招牌氣噴風格的白色 Ruby Hearts 短版T恤，胸前印有三顆漸層愛心圖案，甜度滿分。經典小熊角色則以 Jennie 的筆觸重新演繹，出現在黑紅兩色短袖T恤、紅色 Crewneck 衛衣與黑色連帽帽T 上，簡單卻超級有存在感，無論是粉絲日常穿搭或想要低調「 Jennie風」都很合適。

配件部分也同樣亮眼，黑色的 Jennie x Haribo 棒球帽以復古字體搭配水豚君與「熊裝人」的可愛插圖，瞬間點亮整套造型；而同系列的鑰匙圈吊飾更是粉絲必收，完全命中收藏控，目前已經可以直接在官網訂購。