百貨周慶慘「新竹巨城卻擠爆」　周慶首日破16萬人次

▲新竹巨城購物中心2025年周年慶首日人潮。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今年民眾消費力度緊縮，精品市場業績衰退，不少百貨周年慶都遭逢挑戰，業內人士表示今年「費大勁加碼只為持平」，反觀較少精品、以生活物範圍消費主力的社區型百貨衝擊較少，新竹巨城購物中心今年 1 到 10 月業績逆勢成長 6%，全年業績上看 180 億元應可排進全台單店營業額前 5 名。

▲新竹巨城外觀圖。（圖／記者陳凱力攝）

巨城購物中心 11／27 周年慶開跑，首日就迎來 16.3 萬人次的洶湧人潮，根據內政部戶政司最新的統計數據，新竹市人口也不過 45 萬人，巨城等同成為新竹居民的日常，在今年消費緊縮的市場風氣下，消費力高的竹科居民仍持續挹注業績。巨城表示，今年 1 到 10 月業績比去年同期成長 6%，包括來客、客單都持續增長，估計全年業績可上看 180 億元，比去年的 172 億元成長 5％ 至 6％。

今年年初因百貨業績店王新光三越中港店氣爆，到下半年才重新開幕，新光三越營業額約減少 100 億元，2025 年百貨業績排名也重新調整，業界人士預估將由台北101購物中心拿下 2025 年單店業績店王，台中大遠百則拿下第二名，第三、四名應為 SOGO 復興館與漢神巨蛋，而巨城購物中心將首進全台前 5。

巨城表示，精品非其購物中心的主力，因應地區的社區性定位，主要鎖定的是日常品牌、選品的物販，而竹科的高消費力，進駐館內的 225 間正櫃，就有 30% 的業績是該品牌全台業績前三名，代表消費力是穩定跟持續的，今年也改裝千坪以上的空間，引進 Marithé François Girbaud、K-MONSTAR、Mardi、CASTiFY等年輕化品牌，反應也很好，而之後會引進新餐飲與物販品牌。