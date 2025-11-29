2025 Lyst Q3熱門單品TOP10！泰勒絲求婚洋裝成爆款　樂福鞋稱霸秋冬主場

文／美人圈

全球時尚搜尋平台Lyst公布2025年第三季「最熱門單品Top10」排行榜！除了Taylor Swift在求婚中穿的Ralph Lauren黑白條紋洋裝上榜外，像是Nike就有兩款球鞋上榜，成人人搶購的爆品！究竟前十名有哪些服裝和包款配件上榜，一起下滑看看吧。

▲（左）Taylor Swift被求婚中穿的Ralph Lauren黑白條紋洋裝熱搜。（圖／IG@taylorswift、IG@coach）

Lyst 2025 Q3 最熱門單品 TOP10：

1.Havaianas Top Flip-Flops

2.Saint Laurent Le Loafer

3.Cos Chunky Sweater

4.The Row Eel Loafers

5.Skims Pierced Nipple Push-Up Bra

6.Savette Slim Symmetry Pochette

7.Nike x Jacquemus Moon Shoe

8.Nike Shox TL Sneakers

9.Polo Ralph Lauren Midi Dress

10.Coach Soft Empire Carryall 48

▲Lyst公布2025年第三季最熱門單品Top10排行榜。（圖／Lyst）

安靜奢華持續延燒，「樂福鞋」稱霸2025秋冬主場

從榜單觀察可見，「樂福鞋」無疑將成為2025秋冬的關鍵鞋款。不論是本季第二名Saint Laurent Le Loafer，或是被全球造型師視為「安靜奢華（Quiet Luxury）」代表的第四名The Row樂福鞋，都以極簡利落的鞋型、高級柔軟的皮革、復古皺摺，呈現出不費力卻很有氣場的風格，成為本季衣櫃中最值得投資的單品之一。伴隨老錢風與極簡精緻感持續走紅，穿搭趨勢回到「不浮誇，但質感要到位」的方向，而樂福鞋恰好兼具俐落線條 + 舒適實穿，能在日常中不動聲色地提升造型完成度。Saint Laurent與The Row所傳達的，是「看起來很貴，但不需要說明」的美學：乾淨輪廓、低調皮革、無明顯Logo，讓鞋子本身就能成為風格語言。

▲今年秋冬一定要入手樂福鞋。（圖／IG@kendalljenner、IG@claire_most）

值得一提的還有本季表現相當亮眼的Nike。在一片安靜奢華與極簡風格主導榜單的氛圍中，Nike仍以話題性與潮流張力成功突圍，分別以Nike x Jacquemus Moon Shoe與Nike Shox TL Sneakers拿下第七與第八名。前者再次攜手Jacquemus，以鬆餅格鞋底搭配褶皺尼龍鞋面，將機能線條與極簡雕塑感融合為時尚圈熱議焦點；後者則憑藉千禧復古回潮與「越怪越時髦」的審美風向成功翻紅，展現Nike在文化與趨勢連結上的持續掌舵力。此番表現也再度印證時尚市場的鐵律——設計感、懷舊與聯名，依舊是不敗的熱賣公式。

▲Nike兩雙球鞋上榜。（圖／IG@claire_most、IG@dear.zia）

「夾腳拖」再度成熱銷王！

還記得Q2榜單中的人氣王The Row Dune人字夾腳拖鞋嗎？沒想到到了Q3，「夾腳拖鞋」依然穩坐熱度巔峰——榜首由Havaianas Top Flip-Flops成功拿下！夾腳拖之所以能連續兩季稱霸，核心在於「不費力即時髦」的穿搭風向。從度假風日常化、城市休閒感興起，到安靜奢華強調的低調、不用堆疊就能成立的造型語言，都讓夾腳拖重新回到時尚前線。它的包容度極高，無論搭寬褲、長裙、針織洋裝還是都市通勤Look，都能在不用多想的情況下拉出很乾淨、很輕、很貴氣的比例。越是看起來「隨意」，反而越體現穿著者本身的風格與狀態——這正是2025的時髦密碼。

▲The Row Dune人字夾腳拖鞋。（圖／IG@linda.sza、IG@havaianas.korea）

帶貨女王Taylor Swift同款Polo Ralph Lauren洋裝成爆款！

Taylor Swift不愧是公認的帶貨女王——就連與男友Travis Kelce宣布訂婚時身上那件洋裝，也立刻在全球掀起瘋搶熱潮，直接衝上Lyst熱門單品榜第九名！這款條紋絲質混紡洋裝來自Polo Ralph Lauren，以筆直修長的條紋與優雅垂墜感展現出「不費力的精緻感」，既有老錢氣質、又保有Taylor Swift一貫的溫柔輕盈氛圍，難怪會瞬間被各大社群穿搭版面刷屏。

▲Taylor Swift同款Polo Ralph Lauren洋裝。（圖／Polo Ralph Lauren）

延伸閱讀

「精品LOGO圍巾」30款入門推薦！Burberry連帽圍巾必搶、太妍同款LV圍巾粉嫩度超標！

2025名片夾推薦Top15！新鮮人名片夾怎麼挑？精品、千元與百元入門款一次看

颱風天出門不怕濕！2025最新防水雨鞋推薦：Dr. Martens、Maison Kitsuné X Hunter必收

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。