Threads史上Olive Young最值得買真有用推薦！粉刺救星、數字面膜必囤

近期Threads掀起「我自行宣布，第一屆《XXX》大賽」風潮，其中一篇《Threads史上Olive Young最值得買真有用的東西》更累積超過156.9萬次瀏覽、3.6萬讚與近1700則留言，討論度爆棚！本篇就整理出留言中出現最多、最受好評的13款熱門品項推薦，近期準備去韓國的人，這篇一定要收藏！

Threads史上Olive Young最值得買推薦

1：BRING GREEN 竹子玻尿酸精華護唇膏

Threads 網友評價：能代謝死皮和修復唇紋，上唇色前塗上一層就會超好上色

除了Torriden神經醯胺護唇精華，也不少內行人也大推BRING GREEN家的玻尿酸唇部精華！質地像精華一樣輕盈，好吸收又不油膩，敏感唇也能安心使用。不只白天隨時補水，還能當唇膜睡前厚敷，早上起來整個人都覺得嘴唇柔嫩又亮，還能大大改善起皮和明顯唇紋問題，完全是乾燥唇救星。

▲BRING GREEN 竹子玻尿酸精華護唇膏。（圖／IG@bringgreen_official）

2：S.NATURE 善自然水庫角鯊烷補水面霜

Threads 網友評價：乾肌最愛，後續化妝都不起皮，已用超過五支以上、這真的超好用，隔天起床臉會超有光澤

S.NATURE善自然水庫角鯊烷補水面霜在韓網討論度很高，被稱是乾肌救星！主打角鯊烷成分，質地綿密卻清爽不油膩，能在肌膚表層形成保護膜，長效鎖水，搭配玻尿酸與多重保濕成分，讓肌膚像喝飽水一樣Q彈透亮。很多網友分享擦上去後，乾燥緊繃感立即舒緩，對換季敏感或冷氣房肌膚特別友好。

▲S.NATURE 善自然水庫角鯊烷補水面霜。（圖／IG@s.nature）

3：CLIO Kill Lash 睫毛膏

Threads網友評價：刷頭根本就是給下睫毛的睫毛膏，而且真的不會暈

CLIO全新推出的Kill Lash睫毛膏採用超細刷頭，能一根根刷開睫毛、不打結，讓睫毛看起來更長更翹。且膏體輕薄又服貼，能牢牢定型、不暈染一整天。刷頭還貼心設計成微彎形狀，更符合眼型，上下睫都超好刷！

▲CLIO Kill Lash 睫毛膏。（圖／IG@clio_official）

4：Numbuzin 數字面膜3號、9號

Threads網友評價：保濕、提拉效果超有感，不睡覺皮膚也看起來超級好

去Olive Young面膜牆一定會看到！用「數字」來表示每一款的功效，非常好找，特別需要保濕的人首推數字1＆2、油肌及毛孔肌則適合選3＆4，有美白需求的則可以選5，不僅提亮、更有緊緻效果。另外也有網友推薦9號，緊緻、提拉的效果都非常有感。

▲Numbuzin 數字面膜。（圖／IG@numbuzin_official）

5：SHAISHAISHAI BANANA 三合一遮瑕眼霜

Threads網友評價：在底妝前使用，黑眼圈會遮的更徹底

這款遮瑕眼霜結合保養與遮瑕功能，一支就能搞定黑眼圈與眼周修護。內含維他命C誘導體、咖啡因、泛醇等成分，能提亮又舒緩眼周；自然裸色遮瑕質地輕盈服貼，輕輕一拍就能遮住暗沉與淚溝。質地滑順不乾、不積線，和底妝完美融合。無論是趕著出門的早晨、上班途中補妝，或旅行時想省步驟，這條都能讓你看起來像睡飽八小時一樣明亮有神。

▲SHAISHAISHAI BANANA 三合一遮瑕眼霜。（圖／oliveyoung.co.kr）

6：UNOVE 絲柔護髮精油

Threads網友評價：不油膩吸收快，香氣也很淡雅，用空了3瓶、乾旱頭髮馬上有光澤

UNOVE霸榜韓國Olive Young髮品類！UNOVE髮膜在韓國賣爆，被稱做是受損和自然捲髮質的救星，其富含36種蛋白質與氨基酸，深層修復髮絲，同系列的髮油也同樣擁有高話題度，友善粗硬髮質、自然捲，撫平毛躁能力優越，且髮絲毫無厚重感，呈現漂亮絲綢般的柔順光澤，搭配清新的花果麝香調，實在太高級！

▲UNOVE 絲柔護髮精油。（圖／oliveyoung.co.kr）

7：Medicube PDRN 粉紅胜肽膠原奇肌安瓶

Threads網友評價：整組用下來臉真的會透亮到不行

高CP值，預算有限者首選這款！這款的成分結合強調抗老訴求的胜肽及PDRN，恢復肌膚彈性、減緩細紋產生，飽滿澎潤如充滿膠原蛋白，質地潤而不黏，特別推薦睡前使用，於睡眠時間進行修護。

▲Medicube PDRN 粉紅胜肽膠原奇肌安瓶。（圖／Medicube）

8：Mediheal 茶樹鎮靜精華面膜

Threads網友評價：敷完舒服到沒話說、面膜紙又薄又服貼而且超便宜！

Mediheal的茶樹鎮靜精華面膜也一直是Olive Young的熱銷商品，更曾連續2年獲得Olive Young面膜類年度銷量第一！其富含高濃度茶樹油、洋甘菊和積雪草等植物精萃，溫和配方無刺激，能幫助舒緩泛紅並穩定肌態。面膜紙則採用竹子和可生物降解材料製成，上臉超服貼，能快速將精華滲透至肌膚深層。另外除了茶樹款，美白、膠原蛋白等等的款式也都很受歡迎。

▲Mediheal茶樹鎮靜精華面膜。（圖／IG@mediheal_official）

9：Torriden Dive-in 微分子玻尿酸保濕精華

Threads網友評價：清爽不黏膩、舒緩鎮靜肌膚，妝前使用改善卡粉問題

這罐Torriden Dive-in微分子玻尿酸保濕精華就連編輯自己的夏季空空賞清單都有它！內含5D微分子玻尿酸，能把水分從肌膚表層一路補到深層，保濕力超強卻一點都不厚重。質地是水感凝露狀，上臉秒吸收，完全不黏膩，夏天或妝前用都超清爽。敏感肌、油肌或乾肌通通適用，尤其適合需要急救補水或穩定膚況的時候，難怪會在Olive Young賣到缺貨，被網友大讚是「無腦回購款」！

▲Torriden Dive-in 微分子玻尿酸保濕精華。（圖／IG@torriden_official）

10：VT 微針精華

Threads網友評價：用完半罐毛孔改善很有感

說到縮毛孔相關的精華，近期大熱的就是VT微針精華！使用VT專利CICA REEDLE™，是一種有助於皮膚吸收的微尺寸礦物質衍生的細顆粒成分，標榜收斂毛孔的同時也促進後續保養品吸收，不少網友分享縮毛孔的能力很好，但成分的刺激性相對較高，肌膚甚至會有刺痛感，除了從低濃度、兩三天用一次的頻率開始之外，也建議後續要再使用修復型的乳霜會更好。

▲VT 微針精華。（圖／IG@vtcosmetics_official）

11：romand 四色眼影膏

Threads網友評價：質地超滑順，每一次上妝都像奶油滑過眼皮

romand全新四色眼影膏一盤搞定眼妝所有重點！融合眼影、臥蠶、開眼頭、眼線多功能設計，讓眼神自然放大更有層次。共有三款色號：秋冬必備的低調大地色、溫柔帶紫的薰衣草色，以及甜美粉嫩的櫻花粉，每一盤都實用又百搭。質地如奶油般滑順延展，輕鬆上妝不卡粉，從日常到約會都能打造出精緻柔焦感的立體眼妝。

▲romand 四色眼影膏。（圖／IG@romandyou）

12：APRILSKIN 胡蘿蔔IPMP深層潔淨卸妝霜

Threads網友評價：真的非常溫和舒服不熏眼，而且卸完臉上顆粒感全部不見！

不少人第一眼看到它那麼黃都會卻步，以為是色素，但其實是因為保留了胡蘿蔔素的原有顏色，才會呈現飽和度這麼高的顏色。使用小挖杓取適量並溫柔的按摩全臉，差不多時便可以加少量水使其乳化，更能同時溶解皮脂及老廢角質，最後再以清水沖洗乾淨即可，溫和清爽的去除肌膚上多餘的油分。

▲APRILSKIN 胡蘿蔔IPMP深層潔淨卸妝霜。（圖／IG@aprilskin_korea）

13：ILSO黑頭導出液＋人體工學去黑頭鏟

Threads網友評價：實現無痛清黑頭粉刺，清鼻子效果最好

ILSO黑頭導出液主打溫和溶解黑頭與粉刺，不含酸性成分，特別適合敏感肌使用。只要用化妝棉沾滿導出液，敷在鼻頭或黑頭重災區約10－15分鐘，皮脂、角質等髒汙會浮現，接著再以黑頭鏟輕輕「推除」即可，有效清潔毛孔且不刺激肌膚。特別推薦它們家去黑頭鏟，採人體工學握把，既堅固又易於掌握。圓弧形鏟面能貼合肌膚曲線，操作穩定舒適，不易傷害皮膚，可一手輕鬆取出粉刺，連尷尬角落也能毫不費力處理，非常適合日常使用或旅裝攜帶。

▲ILSO黑頭導出液+人體工學去黑頭鏟。（圖／IG@ilso_official）

