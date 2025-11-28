冬夜暖意首選！9款聖誕限定香氛蠟燭一次看

fb ig video search mobile ETtoday

記者曾怡嘉／台北報導　圖／品牌提供

在冷冷的夜裡點上香氛蠟燭，隨著瓶身搖曳著溫暖光芒，為佳節增添暖意，盤點9款聖誕限定蠟燭，你最愛哪一款？

▲▼聖誕蠟燭。（圖／品牌提供）

▲Trudon 聖誕限定 星界系列 FIR冷杉香氛蠟燭，270g，5,180元。

以冷杉針葉的清新氣息為基調，融合神聖的沒藥與煙燻線香，彷彿帶領人走入雪地覆蓋的森林深處。空氣中飄著松木與樹脂的溫暖氣息，如圍繞爐火而坐的冬夜場景，靜謐卻充滿生命力。

▲▼聖誕蠟燭。（圖／品牌提供）

▲馥馬爾香氛出版社 美好假期香氛蠟燭，250g，4,500元。

由調香大師Dominique Ropion創作，融合松木、琥珀與肉桂的溫暖香氣，交織出明亮而深邃的冬日氛圍，這款深受喜愛的經典香氣，以聖誕限定的銀色新裝重新登場，成為最令人期待的節慶亮點。

▲▼聖誕蠟燭。（圖／品牌提供）

▲L:A BRUKET 331冬季雪松香氛蠟燭，260g ，2,600元。

以松針、迷迭香與尤加利的清新氣息揭開序幕，搭配冷杉與白松香的青翠氣息交織一縷薄荷的涼意；基調以雪松和廣藿香的乾燥木質氣息襯托溫度與深度，氣味溫潤，如同森林的低語，凝於香氣之中。

▲▼蠟燭。（圖／品牌提供）

▲VANA Eldstad壁爐蠟燭，1,180元。

以Eldstad 壁爐為靈感，推出聖誕限定的肉桂香料調香氛蠟燭。前調由血橙與柑橘帶出明亮果香，交織白胡椒的微辛氣息，中調以肉桂、鳶尾花、甜香、肉豆蔻與牛奶香氣相融，最後以肉豆蔻、香草豆莢與奶油作結，留下醇厚綿密的細緻甜香。

▲▼蠟燭。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 薑餅香氛工藝蠟燭，200g，2,900元。

延續薑餅香氛的溫暖魅力，以品牌經典燭杯形式呈現，簡約設計中蘊藏豐富香調，為每次相聚注入濃濃聖誕氣息，點亮節慶暖意。

▲▼蠟燭。（圖／品牌提供）

▲Maison Francis Kurkdjian 2025 限量耶誕冷衫蠟燭，300g，4,180元。

靈感源自傳統聖誕樹濃郁的木質氣息，今年全新限量版以雪白玻璃瓶身打造，宛如陽光灑落初雪之上，閃爍著純淨而高雅的光芒，散發冬日的溫暖與典雅氛圍。

▲▼蠟燭。（圖／品牌提供）

▲DIPTYQUE 2025聖誕限量驚喜包-迷你蠟燭，35g*3，1,900元。

外型宛如一本書，內藏3款迷你香氛蠟燭，分別為漿果、無花果、聖日耳曼34號大道香氣，讓每一次打開都像翻閱故事書般充滿期待。

▲▼蠟燭。（圖／品牌提供）

▲Acqua di Parma  金色假期香氛蠟燭禮盒，70g*3，5,700元。

內含3款聖誕限定蠟燭，分別為散發冷杉針葉、尤加利與丁香香氣的靜謐雪松、帶著米蘭經典甜點香氣的濃情潘尼與有著開心果、芝麻、可可與奶油奶油牛軋糖香的甜蜜托尼。

▲▼蠟燭。（圖／品牌提供）

▲SABON 流光夜宴香氛蠟燭，180g，2,380元。

藍綠色玻璃霧面燭杯、SABON刻紋金色燭蓋，點燃後，燭焰在霧面玻璃間流轉跳動，以桂花與白木蘭的香氣交織檀香的溫潤，映照出宴席的華麗熱烈。

聖誕蠟燭, 香氛推薦, 冬季暖意, 限定商品, 節慶香氣

