「5種有毒伴侶」快遠離！「偶爾對你好」讓你願意忍受他們的冷淡

▲長期處在有毒關係，會讓自我價值逐漸下降。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

在一段關係裡，最消耗人的往往不是衝突，而是日積月累的各種心累。有些伴侶表面看似正常，但長期接觸卻會讓你自我價值下降、狀況越來越糟。以下「5種有毒伴侶」，教你快速辨識並遠離傷害，勇敢離開比勉強留下更需要智慧。

#情緒勒索型

他們常以愛之名當作武器，最喜歡用「如果你愛我，就應該……」來要求你。他們把情緒變成交換籌碼，一旦你不順從，就喜歡冷暴力或威脅分手。久而久之，你會變得小心翼翼，連自己的要求都不敢說，因為你被訓練成要先滿足他們的情緒，才能換到暫時的和諧。

#控制慾強型

他們常因為太過在乎你，所以總有意無意限制你的言行，開始會干涉你的穿著、交友、行程，甚至希望你所有選擇都符合他們的標準。被控制久了，你會逐漸失去決定的能力，也會害怕做出任何可能被對方挑剔的決定。

#永遠講不聽型

和這類伴侶溝通永遠像在對牛彈琴。他們不願意承認錯誤，也不會反省，每次吵架，你都像是一個人在演獨角戲，而他們永遠停在原地。這種不願成長的模式，只會讓你越來越委屈、越來越孤單。

#自我中心型

他們總是以自己為主，永遠把自己的事情擺在第一位，當他想要你陪伴、理解時，你必須有空，但當你需要依靠時，他們卻因為「以自己為需求優先」避不見面或敷衍帶過。不對等的愛會讓你慢慢懷疑自己的價值。

#時好時壞型

你們的關係總是看他的心情而定，好的時候給你滿滿甜蜜，懶得搭理你時，他們會突然消失，這樣子的善變會讓你感到無所適從，讓你情緒就像坐雲霄飛車，這樣的隱形操控，因為偶爾的好，讓你願意忍受他們的冷淡。