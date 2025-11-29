fb ig video search mobile ETtoday

冬天洗完衣物仍有悶臭味？「5招」教你衣物洗後潔淨清香

>

▲▼「5招」教你衣物洗後潔淨清香 。（圖／Unsplash）

▲選擇通風處來曬衣，若只能在室內則建議開窗或搭配電風扇。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

冬天洗完衣服後仍有悶臭味，是不少人的困擾，這種氣味多半來自衣物上殘留的汗水、皮脂與細菌未徹底清潔乾淨，尤其在高溫潮濕的環境中，更容易滋生細菌與黴菌。若想有效避免洗後衣物產生悶臭味，建議可以從以下幾個生活細節改善。

#洗前事先處理

運動衣物或是襪子，建議在洗前先用清水沖洗或泡入稀釋的白醋、蘇打水中，這可中和汗臭與抑菌。對於腋下、領口特別有汗味的部位，也可先局部塗抹去污劑或天然除臭劑，提升清潔效果。

#定期清洗洗衣槽

有時候有異味並不是衣物的問題，而是洗衣機久久未清潔，建議每月使用洗衣槽清潔劑清洗一次內槽，並打開機門保持乾燥，避免霉菌滋生，否則每次洗衣等於「重複污染」。

▲▼「5招」教你衣物洗後潔淨清香 。（圖／Unsplash）

#使用抑菌除臭產品

挑選具有抑菌或除臭成分的洗衣精，像是含茶樹油、檸檬酸或酵素配方的洗劑，可有效分解汗臭分子。柔軟精也不要過量使用，以免殘留物影響清潔力。

▲▼「5招」教你衣物洗後潔淨清香 。（圖／Unsplash）

#洗完衣物盡快晾乾

洗完衣物建議趕快拿出來曬，若濕衣久放在洗衣機中，會導致異味加重。建議洗衣時間盡量配合曬衣時間，或使用除濕機、電風扇加速乾燥。

#晾衣環境通風乾燥

衣服應在陽光充足、空氣流通的地方晾曬，若只能在室內晾衣，建議開窗、開電扇或除濕機輔助，縮短潮濕時間。

關鍵字：

洗衣除臭, 洗衣槽清潔, 衣物悶臭, 室內晾衣, 抑菌除臭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

關穎戴千萬元項鍊、張清芳穿12萬元皮草　許瑋甯、邱澤婚宴賓客穿搭一次看

關穎戴千萬元項鍊、張清芳穿12萬元皮草　許瑋甯、邱澤婚宴賓客穿搭一次看

看似無害「其實城府超深」星座Top 3！第一名手段高明讓人不小心中計

看似無害「其實城府超深」星座Top 3！第一名手段高明讓人不小心中計

再愛也走不下去？盤點「不適合的感情」4 大特點　拖越久越痛苦

再愛也走不下去？盤點「不適合的感情」4 大特點　拖越久越痛苦

8款不用燙中長髮層次剪推薦！日系塊狀剪率性耐看　耳下薄剪不用整理 風Luxury／勞力士綠松石錶正夯　孫芸芸424萬奢華版上手 陳喬恩旅行出動愛馬仕小包　掛上經典小馬更可愛 許瑋甯夢幻白紗揭秘！出自台牌Nicole + Felicia、雕塑感一尺拖尾超美 百貨周慶慘「新竹巨城卻擠爆」　周慶首日破16萬人次 邱澤婚宴戴百萬「錶王」　金光閃閃當最帥新郎 遠距離戀愛如何走得長久？「3心法公開」抓住節奏比天天聊更重要

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面