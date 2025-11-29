冬天洗完衣物仍有悶臭味？「5招」教你衣物洗後潔淨清香

▲選擇通風處來曬衣，若只能在室內則建議開窗或搭配電風扇。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

冬天洗完衣服後仍有悶臭味，是不少人的困擾，這種氣味多半來自衣物上殘留的汗水、皮脂與細菌未徹底清潔乾淨，尤其在高溫潮濕的環境中，更容易滋生細菌與黴菌。若想有效避免洗後衣物產生悶臭味，建議可以從以下幾個生活細節改善。

#洗前事先處理

運動衣物或是襪子，建議在洗前先用清水沖洗或泡入稀釋的白醋、蘇打水中，這可中和汗臭與抑菌。對於腋下、領口特別有汗味的部位，也可先局部塗抹去污劑或天然除臭劑，提升清潔效果。

#定期清洗洗衣槽

有時候有異味並不是衣物的問題，而是洗衣機久久未清潔，建議每月使用洗衣槽清潔劑清洗一次內槽，並打開機門保持乾燥，避免霉菌滋生，否則每次洗衣等於「重複污染」。

#使用抑菌除臭產品

挑選具有抑菌或除臭成分的洗衣精，像是含茶樹油、檸檬酸或酵素配方的洗劑，可有效分解汗臭分子。柔軟精也不要過量使用，以免殘留物影響清潔力。

#洗完衣物盡快晾乾

洗完衣物建議趕快拿出來曬，若濕衣久放在洗衣機中，會導致異味加重。建議洗衣時間盡量配合曬衣時間，或使用除濕機、電風扇加速乾燥。

#晾衣環境通風乾燥

衣服應在陽光充足、空氣流通的地方晾曬，若只能在室內晾衣，建議開窗、開電扇或除濕機輔助，縮短潮濕時間。